Como en cada nueva temporada de una serie, llegan las incorporaciones de nuevos actores al elenco. Ya se ha estrenado la cuarta temporada de Estoy vivo, y una fiel seguidora de la ficción podrá interpretar a un nuevo personaje. Se trata de Guiomar Puerta, que dará vida a una nueva policía en los próximos capítulos. Ella misma nos cuenta quién es Adriana y qué es lo que le depararán las tramas.

Solo queda hacernos una pregunta cuando llega un personaje nuevo a Estoy vivo: ¿Es de la Tierra o de la Pasarela? Guiomar Puerta prefiere no mojarse y dejarnos con el hipe por las nubes: “Mitad y mitad, ahí lo dejo” , ha contado en la entrevista.

¿Será con Almagro San Miguel? La actriz ha confesado a RTVE Digital en una entrevista que tendrá mucha trama con él: “Interpreta a otro policía que es más o menos novato en la comisaría y vamos a tener muchísima trama juntos”. Eso sí, no será con el único porque esta temporada es “súper coral”, y toca todos los palos.

“Yo interpreto a Adriana, es una nueva policía en la comisaría que se une al equipo de Márquez y que va a ayudar y a contribuir en la investigación de los desaparecidos, que es una de las tramas principales de la temporada”. Así es como Guiomar Puerta nos cuenta quién será en Estoy vivo en los próximos capítulos, un personaje que no dejará indiferente a nadie y con una historia de amor detrás : “Va a tener una trama amorosa bastante emocionante, y muchas sorpresas que se van a ir desvelando capítulo tras capítulo”.

Una seguidora de la serie

Llegar nueva a una serie siempre es difícil. Si además llegas y no has visto las temporadas anteriores más todavía. Pero este no ha sido el caso de Guiomar. La actriz llegó al rodaje con la lección muy aprendida y conociendo todos los detalles de Estoy vivo porque ¡también era seguidora!

“Había visto las otras tres temporadas y me gustaba mucho porque es una serie diferente, muy divertida y me encanta la ciencia ficción desde siempre, desde que soy pequeña. Me ha hecho muchísima ilusión formar parte de esta cuarta temporada”, ha dicho para RTVE.

Si a ella le hace ilusión aparecer en una serie que anteriormente ha visto por la tele, nosotros nos morimos de ganas de ver a Adriana en acción ¿o no?