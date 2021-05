Después de que Adriana consiguiera parar un autobús ella sola con sus poderes, este episodio ha vuelto a liarla parda. Su relación con el personaje de Mikel está mejor que nunca, tanto que tiene hasta una primera cena familiar. Pero además, la joven averigua que tiene otro poder: puede ver lo que está pasando en ese momento en otro sitio. Es así como descubre que parte de su familia está en peligro gracias a estas visiiones. Mientras, Landa sigue desconcertando a los seguidores y a Laura ¿Quieres saber qué más ha pasado? ¡No te pierdas los mejores momentos del capítulo 48 de Estoy vivo!

“Se ha desvelado públicamente en el programa de @LaHoraTVE que hay personas con cuerpos que no son los suyos… �� #EstoyVivo48 ▶ https://t.co/krsE3ZDigR pic.twitter.com/AgHioJT44k “

Los que ya tienen un amor más que consolidado son Adriana y Mikel, y eso que la joven muchas veces duda de la relación por sus poderes. La historia está mejor que nunca y es que Concha, l a madre del policía hasta ha invitado a Adri a cenar. Al principio ella no quería ir, pero después del discurso de su novio, como para decir que no.

¿Quién no se ha emocionado con el discurso que ha dado Sebas? El socio de Laura ha vuelto a sentirse policía por un día para infirltrarse en la Hermandad. Allí le llevan a una terapia de duelo donde cuenta el dolor que sintió cuando perdió a su amigo Andrés , pero que la vida le ha demostrado que se puede salir de ahí y ser feliz. Aunque desde que tiene un hijo "folle menos".

El comisario lo sabe todo

Como Landa no dejaba de observar a Laura, la camarera ha decidido vigilar también al comisario. Así se da cuenta de una carpeta que tiene y que le termina robando. Pero no esperaba encontrar todo lo que guardaba: información sobre ella, sobre sus padre, y el orfanato en el que estuvo.

“No sabemos por qué, pero Landa guarda todas estas fotos de Laura ¿Qué querrá de ella? ¿Tendrá algo que ver con su pasado? #EstoyVivo48▶️ https://t.co/zCP03BKiCP pic.twitter.com/O7UedJR8v8“ — Estoy Vivo (@estoyvivo_tve) May 12, 2021

Cuando Márquez se entera de esto no duda en ir a enfrentarse al comisario, y para su sorpresa, este le confiesa que sabe que no es Márquez, y que Marta no se llama así. Iago más tarde descubre que Landa tiene en su ordenador información de toda la familia Vargas.