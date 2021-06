La cuarta temporada de Estoy vivo ha llegado a su fin este miércoles con un capítulo en el que se han resuelto todas las tramas de los últimos 13 capítulos. Así, el reparto de la serie cierra estos episodios en los que Guiomar Puerta, con el personaje de Adriana, ha sido la gran protagonista. Junto a ella, Almagro San Miguel, que ha dado vida a Mikel. Ambos actores han comentado el final de la temporada en un Instagram Live desde la cuenta de RTVE. ¿Quieres saber lo que nos han contado? ¡Aquí tienes la entrevista completa!

Titulares de Guiomar Puerta

Sobre cómo vieron el capítulo final: "Lo vi en casa, sola, comentando con mi madre por whatsapp".

"Me encantaría seguir rodando juntos con nuestros personajes. Fue fácil desde el principio".

Las escenas más difíciles han sido: "Las que han tenido algo de acción, como las levitaciones. Requerían ensayos. La escena final de ayer fue complicada porque me colgaron a bastante altura. Y la escena que nos besábamos levitando".

"En una de las tomas de levitación me caí, me dio un latigazo cervical, me tuvieron que pinchar de todo… Estuve fastidiada las últimas semanas de rodaje".

Sobre trabajar con Alejo Sauras y Javier Guitiérrez: "Son muy divertidos. Trabajando con actores así aprendes muchísimo. Intento absorber todo en cuando a aprendizaje, e intentar estar a la altura. Y eres más exigente contigo misma. Nos han tratado como de la familia desde un primer momento".

Capítulo favorito: "Quizás el del autobús, que fueron escenas especiales para mi y que quedó bastante guay, cómo congelo a la gente y cómo paro el bus".

Cómo le gustaría que terminara su pareja: "Creo que sería bonito que acabasen juntos, pero las relaciones dan muchas vueltas".

"Tuve la suerte de que me llamaron sin hacer prueba y fue en plena pandemia cuando nadie tenia trabajo. Y fue un sueño. No fue porque me pareciera a Ana Castillo. La conocía porque tenemos amigos en común, cuando entré la escribí para decírselo. Y nos llevamos bien. Le conté cómo había cambiado la trama y estaba flipando".

"Si hay una quinta temporada los vengadores de Vallecas podría molar mucho, seríamos los elegidos para salvar la tierra".

"Me llevo a los compañeros y gente que he conocido. La gente de esta serie era especial".