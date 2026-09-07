RTVE presenta en Londres su innovación en inteligencia artificial para el servicio público audiovisual

RTVE ha participado en Londres en el encuentro internacional “Public Service Media in the Platform Era – Towards Public Digital Infrastructures”, celebrado los días 3 y 4 de septiembre en The British Academy, que ha reunido a representantes de medios públicos, expertos, investigadores y responsables de instituciones de distintos países para abordar los desafíos que plantea el nuevo ecosistema digital y explorar vías de colaboración internacional.

El encuentro, celebrado en Carlton House Terrace, sede de The British Academy, ha situado en el centro del debate cuestiones como la inteligencia artificial y los algoritmos, las redes sociales, las plataformas de distribución y la posibilidad de desarrollar nuevas infraestructuras digitales orientadas al interés público. Su objetivo ha sido analizar cómo los medios de servicio público pueden reducir su dependencia de las grandes plataformas tecnológicas y reforzar valores como la transparencia, la seguridad de la información, la diversidad y la soberanía cultural.

RTVE muestra en Londres el potencial de “Voices Unlocked”

La participación de RTVE ha tenido especial protagonismo durante la segunda jornada, concebida como una sesión de trabajo restringida a representantes de la industria para profundizar en la cooperación y el intercambio entre medios públicos internacionales. Manuel Gómez Zotano, director del Área de Sistemas e Innovación de RTVE, ha sido uno de los encargados de abrir la discusión sobre las estrategias de los medios públicos, junto a representantes de Bulgarian National Radio, Australian Broadcasting Corporation (ABC) y la radiotelevisión pública alemana RBB. En su intervención, Gómez Zotano presentó “Voices Unlocked”, el proyecto de inteligencia artificial desarrollado por RTVE para transformar y poner en valor el archivo sonoro de Radio Nacional de España.

Manuel Gómez Zotano, director del Área de Sistemas e Innovación de RTVE, presenta “Voices Unlocked”, el proyecto de RTVE que utiliza inteligencia artificial para transformar el archivo sonoro de RNE Dirección Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación RTVE.

El objetivo es aplicar IA al archivo histórico de RNE para convertirlo de un repositorio documental en una plataforma activa de conocimiento. Entre otras capacidades, incorpora transcripción automática, identificación de locutores, segmentación temática, análisis semántico y clasificación inteligente, facilitando la localización, el análisis y la reutilización de miles de horas de patrimonio sonoro.

Uno de sus elementos diferenciales es que la tecnología se ha desarrollado íntegramente en RTVE, sin recurrir a soluciones cerradas de terceros. La arquitectura propia busca garantizar la transparencia, trazabilidad y escalabilidad del sistema, un planteamiento especialmente relacionado con algunos de los principales asuntos debatidos en Londres: autonomía tecnológica, confianza, responsabilidad y soberanía de los medios públicos en el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial. “Voices Unlocked” ha sido uno de los finalistas de los FIAT/IFTA Awards 2026, los premios internacionales de referencia dedicados a la innovación, preservación y gestión del patrimonio audiovisual.

La presentación de RTVE se ha integrado así en un encuentro en el que han participado responsables de innovación, tecnología y estrategia de organizaciones como BBC, EBU, VRT, Swedish Radio, SVT, ZDF, ORF, DR, SABC, ABC, Mediacorp, Czech Radio y Bulgarian National Radio, además de especialistas procedentes de universidades y centros internacionales de investigación. El programa dedicó espacios específicos a la IA y los algoritmos, las redes sociales, la distribución, la colaboración entre medios y la creación de una posible infraestructura digital pública compartida.

“La presencia de RTVE refuerza su cooperación con los principales medios públicos internacionales y su participación en el debate sobre el futuro digital del servicio público“

Cooperación y presencia internacional de RTVE

Junto a Manuel Gómez Zotano, han participado en el encuentro Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, y David Corral, Responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de RTVE. La presencia de la delegación de RTVE ha permitido reforzar los vínculos con otras radiotelevisiones públicas, compartir experiencias y explorar nuevas posibilidades de colaboración internacional, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la distribución digital y el desarrollo de infraestructuras públicas compartidas.

El encuentro ha contado con el apoyo de Public Media Alliance, organización de la que RTVE es miembro, además del Australian Centre for Excellence for Automated Decision-Making in Society (ADM+S), el programa de investigación MusAI y el Responsible Innovation Centre for Public Media Futures, vinculado a la BBC. Public Media Alliance ha destacado la cita como un espacio para afrontar internacionalmente los retos derivados del creciente peso de las grandes tecnológicas y avanzar hacia una acción coordinada entre los medios públicos.