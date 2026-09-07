RTVE y Ofcom estrechan lazos en un encuentro institucional en Londres

Representantes de RTVE y Ofcom, el organismo regulador de las comunicaciones del Reino Unido, han mantenido un encuentro institucional en Londres destinado a conocer de primera mano el funcionamiento de ambas organizaciones, intercambiar experiencias y estrechar lazos entre las dos instituciones.

Por parte de RTVE participaron Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, y David Corral, Responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de RTVE, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar en el modelo de trabajo de Ofcom y abordar algunos de los principales retos que afrontan actualmente los medios de comunicación y el sector audiovisual.

La reunión permitió compartir perspectivas sobre el papel y las responsabilidades de ambas instituciones dentro de sus respectivos ámbitos, así como conocer diferentes enfoques y buenas prácticas. El encuentro sirvió también para intercambiar impresiones sobre la evolución del panorama audiovisual y los cambios que están experimentando los hábitos de consumo y distribución de contenidos.

La visita se enmarca en la voluntad de RTVE de mantener un diálogo abierto con instituciones y organismos internacionales de referencia, favoreciendo el intercambio de conocimiento y experiencias que puedan contribuir al desarrollo y mejora de sus funciones como servicio público.