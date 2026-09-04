Educar y acompañar a los menores en el entorno digital son claves para un uso seguro y responsable de la tecnología

Dentro de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander y con motivo del encuentro anual de AMETIC, se ha celebrado la mesa redonda "Educar y proteger: menores, entornos digitales y corresponsabilidad" en la que ha participado RTVE, teniendo como moderadora del encuentro a la coordinadora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación, la periodista Marieta Fernández Leal.

La irrupción tecnológica en nuestras vidas está provocando una revolución como nunca antes se había visto. Todos tenemos acceso a cualquier información con tan sólo hacer un click y eso ha transformado también la manera de enseñar y de aprender de nuestros niños, niñas y jóvenes.

Las competencias digitales son uno de los pilares de nuestro sistema educativo, asegura Ainhoa Marcos, vicepresidenta de la plataforma de aprendizaje continuo Letmino, quien insiste en el papel fundamental de la escuela en el acompañamiento del alumnado en relación al acceso a la información y al aprendizaje. Para lograr autonomía en el manejo tecnológico, el acompañamiento resulta fundamental, insiste Marta Becerra, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España que también exige restricciones y protección en cuanto al contenido objeto de consumo por parte de los menores, e insiste en que "sin educación no se puede lograr un uso responsable de las tecnologías".

Juan Miguel Márquez, Ainhoa Marcos, Marta Becerra, Arturo Cavanna y la moderadora Marieta Fernández Leal AMETIC

La verdadera innovación será conseguir que la tecnología sirva para que nuestros niños y niñas tengan una vida mejor, dice Juan Miguel Márquez, director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incide en que hay una parte de la tecnología que no está diseñada para los menores, aunque tengan un fácil acceso y que hay que lograr "romper la barrera para conectar con los jóvenes y tener en cuenta su opinión" para así lograr solucionar el problema.

“Hay que romper la barrera para conectar con los más jóvenes“ Juan Miguel Márquez, Direcctor de ONTSI

Sólo el 36% de las niñas y niños que acceden a contenido digital tienen control parental, comenta Arturo Cavanna, presidente de la Fundación No te Calles, que alerta sobre los riesgos en la infancia: maltrato físico y psicológico, acoso sexual, problemas mentales, intentos de suicidio... Insisten desde No te Calles, en la urgencia de llegar a tiempo a prestar ayuda los menores que la necesiten. Ante esta realidad, el gran reto es asegurarnos de que "la tecnología ayuda a formar mejores personas" afirma la vicepresidenta de Letmino y recalcan desde Google, en la necesidad de proteger a los menores en el entorno digital y no del entorno digital.

Arturo Cavanna, Presidente de la Fundación NO TE CALLES AMETIC

El acuerdo de Meta, ¿hará reales los cambios que se necesitan?

El reciente anuncio de Meta sobre las restricciones que va a poner en marcha en EEUU, estableciendo como edad mínima de acceso a la plataforma los 13 años y limitando el horario de acceso a las redes sociales por parte de los menores, ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer unas normas de control, algo en lo que se lleva tiempo trabajando en Europa y en España.

Ir ganando autonomía gradualmente es una de las claves por las que se apuesta desde Google España que además, reitera su responsable, debe tener en la educación la herramienta para lograr un buen uso de la tecnología poniendo en marcha una serie de "protecciones por defecto". Se refiere a las configuraciones restrictivas de privacidad, no compartir geolocalización y verificación fehaciente de la edad. Poco a poco, explica, se ajustan las herramientas para evitar contenidos relacionados con el suicidio, las autolesiones o las conductas relacionadas con la alimentación.

Marta Becerra, GOOGLE España AMETIC

Algo en lo que todos los ponentes se muestran de acuerdo es que, ahora que existe una conciencia clara de que es necesario regular el uso de las redes sociales, hay que poner en marcha una serie de acciones por parte de gobiernos, tecnológicas, las sociedades, padres, madres y menores para intervenir y cambiar la realidad existente.