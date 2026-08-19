Meta niega haber buscado enganchar a niños a Facebook e Instagram en el inicio del mayor juicio en su contra

Los abogados de la compañía Meta han rechazado este martes las acusaciones de 29 estados de que buscó deliberadamente crear adicción a niños y adolescentes en Facebook e Instagram. Lo han hecho en la primera sesión de un juicio histórico en el que los demandantes esperan lograr los mayores cambios en ambas aplicaciones.

El juicio, que se desarrolla en el tribunal federal de Oakland, California, supone el mayor reto legal contra la tecnológica por “enganchar” a los usuarios menores de edad, lo que podría fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales y físicos, incluso, en los casos más graves, la muerte.

La tecnológica también enfrenta acusaciones de infringir la ley federal al recopilar y utilizar indebidamente datos personales de los menores.

Meta asegura que mejoran el bienestar de los adolescentes El abogado de Meta, Paul Schmidt, ha dicho que "discrepa rotundamente" sobre las acusaciones que enfrenta la tecnológica y ha pedido al jurado mantener “la mente abierta”. Además, Schmidt ha defendido el trabajo que ha adelantado la compañía para ayudar a mejorar el bienestar del 20% de los adolescentes que, según cifras de una encuesta de la tecnológica, aseguran sentirse peor cuando usan Instagram. Un tribunal de EE.UU. multa a Meta con 567 millones de dólares por ser "perjudicial para la salud de los jóvenes" El letrado también ha destacado los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años. En los últimos tres meses, la empresa eliminó 600.000 cuentas creadas relacionadas con usuarios no permitidos.

El amplio equipo de los demandantes Los abogados de Meta tienen una labor cuesta arriba para convencer al jurado, compuesto por ocho personas, que dará recomendaciones a la jueza Yvonne González Rogers, quien finalmente dará el veredicto final. La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, ha asumido este martes la vocería del equipo legal de los demandantes y ha asegurado que la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, "ocultó la verdad". "Cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios", ha apuntado O’Neill. Después de Francia: la carrera desigual por prohibir las redes sociales a los menores Sergio Camiña