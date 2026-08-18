Meta defiende su postura ante su mayor batalla legal en EE.UU. por fomentar la adicción de menores a las redes

Meta se enfrenta desde este martes a uno de los mayores desafíos legales de su historia en Estados Unidos. La compañía se tiene que defender ante un tribunal federal de California de las acusaciones de 29 fiscales estatales que le denuncian por tener funciones que generan adicción en niños y adolescentes en sus aplicaciones Instagram y Facebook.

Los argumentos en los que se basan los fiscales es que Meta ha violado la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar ilegalmente la información de niños menores de 13 años. La empresa acusada, por su parte, sostiene que las pruebas no muestran que ningún usuario de sus estados haya sido engañado o perjudicado por sus plataformas.

El juicio se celebra en Oakland —en el norte del Estado Dorado—, y el tribunal estará compuesto por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers y ocho personas más. Se prevee que este proceso dure de cuatro a seis semanas y que tanto Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, como Adam Mosseri, responsable de Instagram, declaren en el juicio.

Los estados acusan de fomentar la adicción Los fiscales sostienen que Meta diseñó e implementó determinadas funciones de Facebook e Instagram con el objetivo de aumentar el tiempo que los usuarios pasan conectados. Además de esto, Meta también se podría enfrentar a la acusación adicional de los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que aseguran que la empresa violó las leyes del consumidor. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha acusado a la compañía de explotar a sus residentes "más vulnerables" para aumentar sus beneficios y recalca que esto, a parte de ser "moralmente incorrecto", también es "ilegal" El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, ha vinculado el caso con la grave crisis de salud mental entre los jóvenes y afirma que las empresas tecnológicas deben hacerse cargo de esta situación. Los estados buscan que Meta introduzca cambios en el funcionamiento de sus plataformas y reclaman una compensación económica que, según las estimaciones dadas por Fox, podría alcanzar los 1.400 millones de dólares.

Las acusaciones son "infundadas" La defensa de Meta expone que estas acusaciones son "infundadas" —como dijo un portavoz de la compañía a la televisión ACB— ya que "los fiscales no presentan pruebas de que alguien en sus estados haya sido engañado" y sostienen que determinadas funciones como tener una cuenta adicional en Instagram no causa daños a menores. Desde la compañía tecnológica afirman que estos fiscales lo que buscan es hacer responsable y penalizar a Meta "por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad".