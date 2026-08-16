La relación entre comida y sexo: de las grandes bacanales a las redes sociales

¿Alguna vez has comido algo que te ha hecho sentir un placer parecido al de una relación sexual? Leticia, sí. Leticia, visitadora médica de 26 años, asegura que “cuando como algo que me gusta, experimento una sensación de absoluto placer”. Nos explica que comer, obviamente, es una necesidad vital, pero para ella, a veces, se convierte en “un placer parecido al que sientes cuando haces deporte o practicas sexo”.

La explicación a esta sensación está, en parte, en el cerebro. Cuando comemos algo que nos gusta, se activa el sistema de recompensa, un circuito que libera dopamina, serotonina y endorfinas, generando placer y reforzando la conducta. “Es lo que hace que queramos repetir”, explica el neurocientífico Dr. Fernando Mora.

Lo interesante es que este sistema no se activa solo al comer, también lo hace al anticipar el placer. Por ejemplo, al ver cómo un chocolate se derrite o escuchar el crujido de un alimento, puede desencadenar respuestas similares: salivación, deseo, expectativa.

El sexo, por su parte, activa esos mismos circuitos, aunque de forma más intensa y compleja. Ambos placeres, el alimentario y el sexual, comparten base biológica, buscan la repetición, la recompensa, la satisfacción. “Mientras comes, sientes placer; y con el sexo también hay una especie de ‘devorar’ simbólico”, apunta el sexólogo Raúl González Castellanos.

“La comida y el sexo siempre han estado muy unidos” El binomio sexo y comida ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las grandes bacanales de la Antigüedad, donde se mezclaban exceso, celebración y placer, hasta los banquetes como símbolo de estatus o las representaciones culturales contemporáneas, comer nunca ha sido solo alimentarse. También ha sido un acto social, simbólico y profundamente sensorial. En palabras del antropólogo Xavier Medina, “el placer alimentario es universal, pero está moldeado culturalmente: lo que comemos, cómo lo mostramos y cómo lo disfrutamos habla de quiénes somos”. La relación entre comida y deseo también se ha adaptado a la actualidad y se ha trasladado a la pantalla. Lo que antes era experiencia compartida ahora se convierte en algo que ocurre desde la soledad de casa. En ese cruce aparecen términos como food porn, que no alude al sexo explícito sino a la estetización extrema de la comida, o prácticas más parafílicas como el sploshing, que consiste en que “los alimentos se integran directamente en el juego erótico”, afirma la sexóloga Natalia Piñas. Entre ambos extremos, las redes sociales han construido un lenguaje visual cargado de insinuación que juega con lo que sugiere más que con lo que muestra. El 58,5% de los españoles usa productos eróticos como juguetes sexuales y lubricantes para estimular el placer María Menéndez