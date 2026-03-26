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El 58,5% de los españoles usa productos eróticos como juguetes sexuales y lubricantes para estimular el placer

  • Según el barómetro del CIS 'Sexualidad, hábitos y opiniones' que analiza cómo ven el sexo
  • El 80,6% dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales
El CIS publica un estudio sobre la sexualidad de los españoles
El CIS publica un estudio sobre la sexualidad de los españoles Christophe Papke GETTYIMAGES
María Menéndez
María Menéndez

Casi seis de cada diez españoles- un 58,5% de los encuestados- reconoce haber utilizado productos eróticos como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que reconoce no usarlos.

Los aceites, lubricantes y otra cosmética erótica es lo más usado (92,9%), seguido de juguetes sexuales (75,8%) y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el barómetro 'Sexualidad, hábitos y opiniones', un estudio sobre sexualidad en el que se pregunta a los ciudadanos por sus hábitos, opiniones y costumbres en relación con esta materia, sobre robots sexuales y reproducción asistida, entre otros aspectos.

Entre las personas que han utilizado alguna vez un producto erótico, un 33,9% reconoce que lo ha hecho por "curiosidad o experimentación", un 26,1% por "mejorar la satisfacción sexual", y un 23,8% por "diversión".

Un 56,7% considera que el uso de juguetes enriquece la vida sexual, pero también casi un 19% cree que saber que tu pareja usa juguetes sexuales en solitario genera presión en las relaciones sexuales.

El 80,6% de los entrevistados en este estudio dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve "poco" probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que "muy o bastante probable".

Casi un 25% no ha tenido relaciones sexuales en el último año

De los más de 4.000 entrevistados, un 69,2% tiene pareja y, de ellos, el 97,4% dice tener una relación con una sola persona. Solo un 1,2% reconoce tener una relación abierta con relaciones sexuales fuera de la pareja.

El 75,1% afirma que ha tenido relaciones sexuales con su pareja o con otras personas en los últimos 12 meses, mientras que un 24,6% afirma que no ha practicado ningún tipo de sexo.

Hablemos de sexo: cuando la falta de deseo es un problema…o no
Hablemos de sexo: cuando la falta de deseo es un problema…o no María Menéndez

La falta de interés o de deseo sexual es el principal motivo (16,3%) que aducen aquellos que no han tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses, seguido de la viudedad (13,5%) o de una enfermedad propia o de la pareja (11,2%).

En cuanto a experiencias sexuales, solo un 12,9% reconoce haber tenido "relaciones abiertas o no exclusivas" en algún momento, un 7,9% afirma haber realizado "prácticas de dominación o de sumisión", un 6,8% "fetichismos específicos, un 5,2% "el poliamor", y un 4,7% ha participado en "orgías".

Entre las personas que han practicado las relaciones abiertas, un 42,8% reconoce que "ha sido una etapa de su vida" y un 29% "una experiencia puntual".

Un 22,3% dentro del grupo que no tiene pareja declara que "tiene relaciones casuales, citas sin exclusividad" frente a un 73,4% que dice que "ni relaciones ni citas".

Las técnicas de reproducción humana asistida más conocidas son la inseminación artificial (89,8%), la congelación de óvulos o de semen (88,3%) y la fecundación in vitro (86,8%). Todas ellas con gran aceptación entre la población española con porcentajes que rondan el 90%.

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