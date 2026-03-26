El 58,5% de los españoles usa productos eróticos como juguetes sexuales y lubricantes para estimular el placer

Casi seis de cada diez españoles- un 58,5% de los encuestados- reconoce haber utilizado productos eróticos como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que reconoce no usarlos.

Los aceites, lubricantes y otra cosmética erótica es lo más usado (92,9%), seguido de juguetes sexuales (75,8%) y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%).

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el barómetro 'Sexualidad, hábitos y opiniones', un estudio sobre sexualidad en el que se pregunta a los ciudadanos por sus hábitos, opiniones y costumbres en relación con esta materia, sobre robots sexuales y reproducción asistida, entre otros aspectos.

Entre las personas que han utilizado alguna vez un producto erótico, un 33,9% reconoce que lo ha hecho por "curiosidad o experimentación", un 26,1% por "mejorar la satisfacción sexual", y un 23,8% por "diversión".

Un 56,7% considera que el uso de juguetes enriquece la vida sexual, pero también casi un 19% cree que saber que tu pareja usa juguetes sexuales en solitario genera presión en las relaciones sexuales.

El 80,6% de los entrevistados en este estudio dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve "poco" probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que "muy o bastante probable".