El 58,5% de los españoles usa productos eróticos como juguetes sexuales y lubricantes para estimular el placer
- Según el barómetro del CIS 'Sexualidad, hábitos y opiniones' que analiza cómo ven el sexo
- El 80,6% dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales
Casi seis de cada diez españoles- un 58,5% de los encuestados- reconoce haber utilizado productos eróticos como juguetes sexuales, lubricantes, aceites u otros objetos, para estimular el placer, frente a un 41,3% que reconoce no usarlos.
Los aceites, lubricantes y otra cosmética erótica es lo más usado (92,9%), seguido de juguetes sexuales (75,8%) y, en tercer lugar, ropa, lencería o accesorios eróticos (61%).
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves el barómetro 'Sexualidad, hábitos y opiniones', un estudio sobre sexualidad en el que se pregunta a los ciudadanos por sus hábitos, opiniones y costumbres en relación con esta materia, sobre robots sexuales y reproducción asistida, entre otros aspectos.
Entre las personas que han utilizado alguna vez un producto erótico, un 33,9% reconoce que lo ha hecho por "curiosidad o experimentación", un 26,1% por "mejorar la satisfacción sexual", y un 23,8% por "diversión".
Un 56,7% considera que el uso de juguetes enriquece la vida sexual, pero también casi un 19% cree que saber que tu pareja usa juguetes sexuales en solitario genera presión en las relaciones sexuales.
El 80,6% de los entrevistados en este estudio dice que en ningún caso estaría dispuesto a tener relaciones con robots con fines sexuales, un 13,9% ve "poco" probable tener una experiencia así, y solo un 4,4% dice que "muy o bastante probable".
Casi un 25% no ha tenido relaciones sexuales en el último año
De los más de 4.000 entrevistados, un 69,2% tiene pareja y, de ellos, el 97,4% dice tener una relación con una sola persona. Solo un 1,2% reconoce tener una relación abierta con relaciones sexuales fuera de la pareja.
El 75,1% afirma que ha tenido relaciones sexuales con su pareja o con otras personas en los últimos 12 meses, mientras que un 24,6% afirma que no ha practicado ningún tipo de sexo.
La falta de interés o de deseo sexual es el principal motivo (16,3%) que aducen aquellos que no han tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses, seguido de la viudedad (13,5%) o de una enfermedad propia o de la pareja (11,2%).
En cuanto a experiencias sexuales, solo un 12,9% reconoce haber tenido "relaciones abiertas o no exclusivas" en algún momento, un 7,9% afirma haber realizado "prácticas de dominación o de sumisión", un 6,8% "fetichismos específicos, un 5,2% "el poliamor", y un 4,7% ha participado en "orgías".
Entre las personas que han practicado las relaciones abiertas, un 42,8% reconoce que "ha sido una etapa de su vida" y un 29% "una experiencia puntual".
Un 22,3% dentro del grupo que no tiene pareja declara que "tiene relaciones casuales, citas sin exclusividad" frente a un 73,4% que dice que "ni relaciones ni citas".
Las técnicas de reproducción humana asistida más conocidas son la inseminación artificial (89,8%), la congelación de óvulos o de semen (88,3%) y la fecundación in vitro (86,8%). Todas ellas con gran aceptación entre la población española con porcentajes que rondan el 90%.