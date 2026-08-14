El Consejo Constitucional de Francia tumba la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 15 años

Los menores de 15 años que vivan en Francia podrán seguir usando las redes sociales, al menos de momento. El Consejo Constitucional francés ha anulado la medida del gobierno galo que impedía a esto menores hacer uso de las redes sociales desde el pasado 21 de julio. El Consejo considera que la norma es una "vulneración desproporcionada" de la libertad de expresión de la población juvenil.

Desde el Consejo Constitucional han sostenido que el artículo primero de la ley, con el que el Ejecutivo francés pretendía proteger a los menores de los riesgos que existen al hacer uso de esta herramienta, vulnera la mencionada libertad de expresión y comunicación de las personas menores de 15 años de una forma que no es "adecuada, necesaria ni proporcionada". Por ello, el presidente del Gobierno, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro, Sébastien Lecornu, que formule una nueva medida medida "jurídicamente sólida" que tenga en cuenta las indicaciones del máximo tribunal de Francia.

Lecornu tendrá que trabajar "con la mayor celeridad posible" y teniendo en cuenta, también, el marco europeo.

"Al prohibir a los menores de 15 años acceder a determinados servicios en línea, la ley exige intrínsecamente que toda persona, incluso un adulto, acredite su edad antes de acceder a ellos", ha señalado el Consejo en su fallo. "Sin embargo, al no especificar las condiciones y los límites bajo los cuales debe aportarse dicha prueba, el legislador no ha establecido las garantías jurídicas necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos", han dictaminado.

Si no se hubiese tumbado la reforma, habría entrado en vigor en el mes de septiembre. A partir del 1 de este mes, los menores no tendrían la opción de crear cuentas y las empresas dispondrían de cuatro meses para eliminar las ya existentes. Es decir, la norma sería totalmente efectiva desde el mes de enero, cumpliendo con el objetivo de Macron de instaurar la medida antes de la primavera de 2027, cuando tendrán lugar las próximas elecciones.

Francia aprobó en julio esta norma Hace menos de un mes, el 21 de julio de 2026, el Ejecutivo francés aprobó esta medida —con 243 votos a favor en el Senado y 279 en la Asamblea Nacional—, que pretendía prohibir el acceso a redes sociales a todos aquellos menores de 15 años en un momento en el que preocupa los efectos de estas plataformas en la salud y seguridad de este sector poblacional. La idea principal era que, a partir del 1 de septiembre, estos jóvenes no pudiesen abrir una cuenta propia y las propias empresas tendrían cuatro meses para eliminar las ya existentes. Desde su planteamiento no ha estado exenta de polémica. Algunos miembros del Parlamento francés dudaban de que la aplicación se pudiese aplicar con rapidez, ya que las empresas tienen que desarrollar sistemas de verificación de edad que estén aprobados por el regulador francés de protección de datos. La norma también tenía previsto prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas. La ley también afectaría a plataformas como YouTube y WhatsApp. Según Laure Miller, ponente del partido Renaissance, explicó que haría falta una verificación para canales de contenido, comentarios y cualquier parte que se asimile a una red social, pero que las funciones de mensajería o visualización de vídeos no se verían afectadas. Las propias empresas de redes sociales son la principal oposición a este tipo de medidas y aseguran que ya cuentan con medidas de protección. Por su parte, la Comisión Europea también tiene un objetivo como el de Francia, aunque todavía trabaja en ello y su gestión de la normativa es imprescindible para el país galo, que debe ajustarse al derecho Europeo. Francia es el primer país de Europa que ha tomado este tipo de medidas, siguiendo el ejemplo de Australia.