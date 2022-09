Del triunfo histórico en Berlín (‘Alcarràs’) a una doble nominación en los Oscars (‘Madres paralelas’), pasando por premios, estrenos y reconocimientos en los grandes festivales de todo el mundo, 2022 está siendo un año especialmente fructífero para el cine participado por RTVE. La Corporación ha avanzado este jueves en la 70ª edición del Festival Internacional de Cine en San Sebastián los 46 nuevos títulos en los que participará, una cifra que se completará con nuevos proyectos de aquí a final de año.

“ "El papel de RTVE es defender el arte", explica José Manuel Pérez Tornero, presidente de la Corporación de RTVE.



En esta presentación, José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, ha subrayado el que a su juicio debe ser el papel de la Corporación respecto al cine: “Defender el arte y la libertad creativa; lograr que cuadren las cuentas, y para eso debemos ser generosos y competir solo contra la estandarización del relato; y conectar con la gente y con las salas de cine, para sacarnos de la burbuja individual”. “Ojalá siempre en RTVE podamos seguir prestándoos cariño y seguir ganando el cariño del público”, ha añadido.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha presentado este acto y ha recordado cómo “RTVE sigue cumpliendo su compromiso con el séptimo arte” y que “2022 ha sido un año para festejar y mucho, porque ha sido un gran año de premios y porque el cine dirigido por mujeres y directores noveles sigue teniendo mucho protagonismo en RTVE”.

Junto a ellos, la periodista de TVE Elena S. Sánchez, y el equipo de ‘Historias para no contar’, una de las películas participadas por RTVE que se presenta en San Sebastián, y cuya gala de preestreno se celebrará esta noche. Su director Cesc Gay ha subrayado que su relación con RTVE “es siempre de agradecimiento porque dan libertad y confianza, y me ha permitido ir creciendo, como a muchos directores de este país”.

Verónica Echégui ha alabado el trabajo del director: “Cesc es muy divertido dirigiendo, me gustó entregarme a lo que él me decía, me sentí libre y feliz de participar en esta película de situaciones absurdas”. Chino Darín ha comentado que “me da mucho respeto la comedia y me atrae mucho al mismo tiempo, y hacerlo de la mano de Cesc era la mejor forma”. Javier Rey se ha referido a las historias que refleja la película, “situaciones cotidianas que se te van de las manos”, algo en lo que coincide Anna Castillo: “Son situaciones incómodas que, por miedo o culpa, se complican y nos hacen sentir ridículos”. La actriz también ha agradecido el apoyo de RTVE al cine y la ficción, “desde el respeto y dando margen a la creación”. “Yo me siento una de vosotros”, ha afirmado.

46 nuevos proyectos: diversidad y buenas historias A espera de la tercera mesa de valoración de cine del año, en el primer semestre se han seleccionado 46 proyectos. Diversidad de temáticas, de géneros, de miradas y de planteamientos de producción, con el objetivo de contar buenas historias e invitar al público a disfrutarlas, primero en las salas de cine y después en su emisión en RTVE. El cine dirigido por creadoras tiene un lugar especial con los trabajos de Celia Rico (‘La buena letra’); Elena Trapé (‘Els Encantats’); Arantxa Echevarria (‘Chinas’); Carlota Pereda (‘La Ermita’); Helena Taberna (‘Nosotros’); Laura Jou (‘Imma’); Belén Macías (‘Verano en rojo’), Chus Gutiérrez (‘De caperucita a loba) y Ana Murugarren (‘García y García 2’). Los primeros trabajos como directoras de Carla Subirana (‘Sica’), Olga Osorio (‘Un pasado por delante’), Gloria Marrero (‘La Pecera’), Yolanda Centeno (‘Tras el verano’), Gemma Blanco (‘La furia’), Jaione Camborna (‘O corno do centeo’), Sonia Escolano (‘Norbert(a)’ y Elena López Riera (‘El Agua’), presente en Perlak. En Sección Oficial a competición, la segunda película de Pilar Palomero, ‘La maternal’. En la misma sección, ‘Suro’ (Mikel Gurrea) y ‘La consagración de la primavera’ (Fernando Franco). El apoyo de RTVE a los directores noveles se refuerza con ‘El talento’ (Polo Menarguez); ‘Reescritura’ (Víctor Iriarte); ‘Jaula’ (Ignacio Tatay); ‘Muy Lejos’ (Gerard Oms), ‘Desmontando un elefante’ (Aitor Echevarria); ‘Alumbramiento’ (Pau Teixidor); ‘Un hijo’ (Nacho de la Casa); ‘Los Bárbaros’ (Javier Barbero y Martín Guerra); ‘Lobisón’ (Pau Calpe); ‘Miocardio’ (Jose Manuel Carrasco); y ‘Persiguiendo a Coque’ (Teresa Vellón y Cesar L. Calvillo). Los nuevos proyectos de directores con trayectoria están representados con ‘Morlaix’ (Jaime Rosales); ‘Mantícora’ (Carlos Vermut); ‘Las gentiles’ (Santi Amodeo); ‘Polvo serán’ (Carlos Marques Marcet); ‘La deuda’ (Daniel Guzmán); ‘Puntos suspensivos’’ (David Marqués); o ‘Tenéis que venir a verla’ (Jonás Trueba). También, la recreación de una historia familiar de Jorge Dorado en ‘Cuatro Amores’ y las comedias ‘Matusalén’ (David Galán Galindo) y ‘Alimañas’, de dos especialistas del género, Jordi Sanchez y Pep Antón. En el listado destaca el proyecto ‘Campeones 2’ con los protagonistas que nos emocionaron en la primera entrega de la historia, unos deportistas llenos de habilidades, a las órdenes de un gran entrenador, Javier Fesser Las películas de animación tienen su espacio con ‘Olivia y el Terremoto invisible’ (Irene Iborra); ‘El tesoro de Barracuda’ (Adrià García) y ‘Evolution’ (Julio Soto). Completan la relación de proyectos seleccionados los largometrajes ‘Tardes de soledad’ (Albert Serra) y ‘Oswald, El falsificador’ (Kike Maíllo).

‘El sostre groc’ y otros proyectos documentales En el terreno de documentales, RTVE continúa con su apuesta por el género. Entre ellos destaca ‘El sostre groc’ (‘El techo amarillo’), de Isabel Coixet, que estrenará en exclusiva RTVE Play en 2023. La historia de nueve mujeres que presentaron una denuncia contra dos de sus profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre 2001 y 2008, cuando eran adolescentes. También hay documentales culturales, como ‘Francisco Saavedra, El Testigo Excepcional’ y otros que acercan a los problemas de la sociedad en cuestiones de actualidad, como ‘Parir’, ‘Un vulgar y Triste Solitario’, ‘El amigo de todos’ … Hay también nuevos personajes para ‘Imprescindibles’, como Miguel Eloy de la Iglesia, Rafael Moneo, Marisol, Mocedades y Ramón Massat.

La 1 y La 2, ventana para el cine español RTVE es la principal ventana para ver nuestro cine. En el último año, La 1 y La 2 han emitido 415 películas, el 86,5% del cine español emitido en televisión en abierto. La 1 ha programado 108 cintas y La 2, 307. En prime time se han programado 165 títulos, 13 más que el año anterior. La 2 vuelve a ser referente, con 138 películas en horario estelar; y 27, en La 1. Un total de 36,7 millones de espectadores han visto en algún momento cine español en TVE. El cine está presente en informativos, magacines y programas especializados ‘Historia de nuestro cine’, ‘Versión española’, ‘Días de cine’, ‘Cine de barrio’, ‘Atención Obras’, ‘Secuencias en 24 Horas’, ‘De película’, ‘Va de cine’, ‘De cine’ o ‘El Ojo Crítico’.