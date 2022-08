RTVE.es estrena el tráiler de 'Historias para no contar', la nueva comedia de Cesc Gay

RTVE.es estrena el tráiler de Historias para no contar, la nueva película de Cesc Gay que acaba de tener su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que cuenta con la participación de RTVE, y que llegará a los cines españoles el 25 de noviembre de 2022.

Tras el éxito de Sentimental (2020), Gay presenta esta nueva comedia, que cuenta con un reparto estelar compuesto por Antonio De la Torre, Maribel Verdú, Jose Coronado, Quim Gutiérrez, Anna Castillo, Javier Rey, Verónica Echegui, Alex Brendemühl, María León, Chino Darín, Brays Efe, Alexandra Jiménez, Nora Navas, Alejandra Onieva y Eva Reyes.

En clave de comedia, Historias para no contar narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar o incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas… Cinco historias con una mirada ácida y compasiva por la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.

Historias para no contar es una comedia coral de cinco relatos. En palabras de Cesc Gay están “centrados en la vida sentimental de nuestros protagonistas y contados con mucha acción y ritmo en un tono y un humor muy ácido como el mismo título ya insinúa”. Aunque “en todas mis películas los hombres son los protagonistas, esta vez en Historias para no contar me atrevo a que ellas también lo sean, aunque mi mirada siempre va dirigida hacia ellos y, cómo no, a su patética incapacidad para afrontar sus emociones”.

Inspirada por 'Una pistola en cada mano'

Cesc Gay confiesa que la inspiración para la película le vino viendo uno de sus anteriores trabajos: "No hace demasiado vi por casualidad una de mis anteriores películas. Emitían en televisión Una Pistola en Cada Mano y sin darme cuenta terminé viéndola. No lo había hecho desde el día del estreno y mientras se sucedían los diferentes episodios que la componen, recordé lo mucho que me había gustado escribirla y dirigir luego la película. Siempre he sido un gran aficionado de las historias cortas, tanto en el cine como en la literatura, y recordé las dudas que teníamos al respecto antes del estreno. ¿Cómo iba a ser la respuesta del público ante mi propuesta episódica?, ¿Iba a conectar con el espectador?..."

"Afortunadamente -añade-, la película funcionó muy bien y a día de hoy es uno de mis films del que más comentarios me siguen haciendo. Su temática y su humor dieron que hablar. Días después del reencuentro con mi película, empecé a escribir sobre ideas nuevas y a rescatar también algún material de esa época, y poco a poco le fui dando forma a este nuevo proyecto. No se trata de una segunda parte, pero si de una nueva incursión en el formato, esta vez sin la rígida estructura formal de la anterior".

Quim Gutiérrez en 'Historias para no contar'

“Historias para No Contar -continúa el director-, es una comedia urbana coral que cuenta cinco historias protagonizadas por distintos personajes que no se conocen y a los que solo les une el hecho de vivir en la misma ciudad. Cinco relatos centrados en la vida sentimental y amorosa de nuestros protagonistas y que muestran con mucha ironía, como de absurdas, ridículas, embarazosas, sorprendentes y a menudo patéticas, son nuestras reacciones cuando del amor y de los sentimientos se trata. Las decisiones que tomamos, las mentiras que contamos y en definitiva todo lo que transita entre lo que somos y lo que creemos ser".

"Un film que muestra esos momentos que todos podríamos vivir alguna vez y que nunca querríamos compartir. Historias que sus protagonistas van a preferir no contar, no confesar. Por pudor, por ridículo o por orgullo. He contado con un elenco de actores de lujo para ponerle cara a todos mis personajes y sin ninguna duda, su trabajo y su talento han hecho del guion una mejor película. Les estoy agradecido a todos ellos por haber encontrado el tiempo para sumarse a la película y protagonizar estas cinco Historias para no Contar" -concluye Cesc Gay-.

José Coronado en 'Historias para no contar'

Se trata del noveno trabajo de Cesc Gay al frente de la dirección y escrito por el propio Gay junto a Tomás Aragay (Krámpack, En la ciudad, Ficción, Una pistola en cada mano y Truman). Producida por Marta Esteban para Imposible Films y Nocontarfilm, cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus + y Televisió de Catalunya, y con la financiación de ICAA, ICEC, Triodos Bank e ICO. Filmax se encargará de la distribución en cines en España, así como de las ventas internacionales.