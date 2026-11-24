El último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29N, celebrado este martes, ha aprobado varios decretos destinados a potenciar el autoconsumo compartido de energías limpias. Uno de estos textos desarrolla las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, una fórmula extendida en Europa que permite ahorrar en la factura de la luz gracias a la producción compartida, habitualmente de energía fotovoltaica.

Este texto establece los requisitos exigibles, los derechos y obligaciones de los socios y miembros, y un marco que facilite su implantación. Tanto las comunidades de energías renovables (CER) como las comunidades ciudadanas de energía (CCE) están reguladas en las directivas europeas y su contenido se traspuso al ordenamiento español mediante sendos reales decretos ley de 2020 y 2023, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica en una nota.

El texto ahora aprobado desarrolla los requisitos jurídicos de las CER, entre los que figura la finalidad primordial de proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus integrantes, en lugar de ganancias financieras. También fija criterios de proximidad entre las comunidades y sus proyectos -en función de la población de los municipios en que se ubiquen-, el número de socios o el contenido de los estatutos, que limitarán los votos de cada miembro o socio a un máximo del 40 % del total.

Facilitar la participación de consumidores vulnerables

La norma establece además un marco facilitador que contempla el acceso de sus instalaciones al Régimen Económico de Energías Renovables (REER) y la inclusión de cupos específicos en el calendario para el acceso a instrumentos económicos de apoyo, como las subastas. También la liberación durante dos años de un 10 % de la capacidad de los nudos reservados para concurso a proyectos de generación promovidos por las CER.

Respecto a la actividad de las CCE, no restringidas a energías renovables en su proximidad, igualmente se exponen sus requisitos jurídicos, incidiendo en los casos en que desplieguen su actuación en más de una comunidad autónoma.

Por otro lado, la normativa define a las oficinas de transformación comunitaria como las encargadas de la difusión, el acompañamiento, el asesoramiento y el soporte operativo a las comunidades energéticas y los proyectos asociados. Además, regula la participación de los consumidores vulnerables en las CER y CCE con medidas como la exención o reducción de aportaciones, un fondo de solidaridad, asesoramiento, talleres, cursos y convenios. Transición Ecológica, por medio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha apoyado a 262 comunidades energéticas con seis ediciones del programa de ayudas CE Implementa, financiado con 108,4 millones de euros de los fondos europeos.

Impulso al autoconsumo energético compartido

El Gobierno también ha aprobado este martes la modificación del real decreto que desarrolla el autoconsumo de electricidad con el objetivo de facilitar el autoconsumo compartido en proyectos colectivos en comunidades de propietarios, barrios, pueblos o polígonos industriales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado en un comunicado que el cambio de este decreto permitirá desarrollar estas inversiones aunque los participantes no cuenten con tejados o cubiertas propios para instalar sus propias instalaciones de autoconsumo.

La norma actualiza el desarrollo reglamentario de la figura del autoconsumo recogido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Para ello, facilita la gestión de los autoconsumos colectivos, al permitir el alta con el primer acuerdo de reparto que reciba la distribuidora y que las modificaciones del acuerdo de reparto solo requieran la firma de los consumidores afectados.

Igualmente incluye reglas para las bajas no voluntarias, reduce la permanencia mínima a un mes en las distintas modalidades, y desarrolla la figura del gestor de autoconsumo, introducida por el Real Decreto-ley 7/2026.

En respuesta a alegaciones sobre todo de distintos agentes del sector industrial, añade la posibilidad de que un consumidor esté asociado de forma simultánea a más de una tipología de autoconsumo.

Asimismo, la norma actualizada simplifica los requisitos relacionados con la titularidad de los autoconsumos, lo cual abre la puerta a nuevos modelos de en los que un tercero realiza la inversión y facilita así la electrificación industrial. La norma crea una nueva modalidad con excedentes compartidos, por la que un consumidor solo comparte sus excedentes, lo que incentiva más participación en autoconsumos colectivos de agentes públicos y privados con superficie disponible para generar energía eléctrica por encima de sus necesidades de consumo.

Requisitos mínimos para las instalaciones que se conecten a la red eléctrica

El tercero de los textos aprobados este martes por el Ejecutivo, también impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica, establece requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad de las instalaciones que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Según ha explicado el Miteco en un comunicado, este decreto permitirá aumentar la capacidad de las redes y mejorar la respuesta del sistema ante perturbaciones.

En este sentido, ha indicado que la transformación del sistema eléctrico -por el aumento de la generación renovable, la electrificación de la industria, el hidrógeno, los centros de datos o la irrupción del almacenamiento- requiere actualizar los denominados códigos de red sobre los requisitos de conexión, para aumentar la solidez del sistema y atender sus nuevas necesidades.

Esta adaptación anticipa la revisión en curso de los códigos de red europeos y afecta a instalaciones de generación, demanda, almacenamiento, compensadores síncronos, sistemas de alta tensión en corriente continua (HVDC) y cualquier otro tipo que se conecte a las redes de transporte y distribución.

"Robustez frente a huecos de tensión"

El decreto introduce un requisito de robustez frente a huecos de tensión para las instalaciones de demanda que reduce el tamaño de las zonas de capacidad, por lo que aumenta la capacidad total disponible al aplicar el criterio dinámico establecido por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

A modo de ejemplo, indica que el tamaño de las zonas de influencia se reducirá de una media de 96 nudos a menos de cinco nudos, de modo que si ahora un 40 % de los nudos presenta "nula" capacidad de acceso, el 96 % de los nudos pasará a tener capacidad disponible.

Además, agrega que en este caso el número de nudos con capacidad superior a 1.000 MW se duplicará, pasando de 231 a 485 para consumos de tipo centro de datos e hidrógeno -por su tipo de conexión, de electrónica de potencia- y a 408 para el resto de consumos.