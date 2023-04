El barrio solar más grande de Europa empieza a tomar forma en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid. Esta semana han comenzado a colocarse las placas solares que proporcionarán energía a cerca de 1.500 personas, un autoconsumo colectivo de 865 kW de potencia en total, lo que supone un salto de magnitud para esta nueva forma de consumo energético en España. Actualmente, las instalaciones más comunes están entre los 15 y los 30 kW.

"Hay mucha sensibilidad por hacer cosas concretas por nuestro planeta, por las vecinas y vecinos, por nuestros hijos, y también por nuestro bolsillo", explica a RTVE.es Ana Lillo, vecina de la urbanización Pablo Iglesias, donde se está desarrollando este proyecto, llamado La Pablo Renovable. Una vez las placas estén en funcionamiento, el ahorro en la factura de la luz puede ser de 500 euros al año por hogar, mientras que se dejarán de emitir casi 300 toneladas al año el CO₂, calculan.

Pero además del factor medioambiental, que pesó mucho a la hora de tomar la decisión de apostar por el autoconsumo, Lillo reivindica la idea de "democratizar" la energía. "Que todo esté en manos de la gente y no de empresas, decir basta ya de ciertos abusos y de ciertos beneficios extralimitados", expone.

La Pablo Renovable destaca no solo por la cantidad de potencia instalada sino porque esta se distribuirá entre los vecinos de un barrio -normalmente, las instalaciones más grandes abastecen a industrias-. Concretamente, se beneficiarán más de 500 hogares, un 55% de los habitantes de la mancomunidad.

Aunque no hay datos oficiales actualizados, en Ecooo estiman que solo entre un 1 y un 2% del autoconsumo en España es colectivo , mientras que la inmensa mayoría de la potencia instalada es de autoconsumo individual -en general, la que se instala en viviendas unifamiliares o industrias-.

El proyecto es "pionero" dentro del autoconsumo solar colectivo, que está "dando sus primeros pasos en España" , asegura Laura Feijóo, coordinadora de autoconsumo en la cooperativa energética Ecooo, con la que han trabajado los vecinos de Rivas. "No hay nada parecido en ningún lugar del territorio español, ni en potencia, ni en número de instalaciones", destaca. En total, serán 47 instalaciones de entre 15 y 30 kW.

Un proyecto "pionero" en España: "No hay nada parecido"

Una urbanización con una larga historia de unión vecinal

La urbanización Pablo Iglesias es un barrio peculiar dentro de Rivas. Creada como una cooperativa de viviendas en los años 80, asociada al PSOE y a la UGT -de ahí el nombre-, lleva décadas de historia de unión vecinal para luchar por servicios básicos de los que carecía en un primer momento.

"Cuando vinieron aquí las primeras familias hace 40 años no había ni árboles, ni agua, ni nada", expone Lillo. Por ello, "está en el ADN de este barrio la comunidad, la solidaridad". Esta historia común ha influido en el proceso de esta instalación renovable masiva, pero esta vecina insiste en que no ha sido el factor determinante para que el proyecto se haya hecho realidad. "Había mucha gente que no nos conocíamos hasta las primeras reuniones", aclara.

La Pablo Renovable se empezó a gestar a principios de 2021, en unas reuniones en el exterior, con distancia y mascarillas. El objetivo era ambicioso, un autoconsumo que no fuera individual -como los de chalés o viviendas unifamiliares, donde se concentra la instalación de placas solares en España-, sino colectivo, y que no abarcara un solo edificio, sino las diez parcelas de la mancomunidad.

En las primeras fases del proceso, fueron los vecinos que se encargaron de enfrentarse a todos los trámites burocráticos, "sacando horas de su tiempo libre" para invertirlas en múltiples reuniones e informando a los vecinos. Tuvieron éxito. Pasaron de los cuatro o cinco vecinos que tuvieron la idea original a las más de 500 familias que forman parte del proyecto, un número que ni siquiera esperaban los primeros promotores, reconoce Lillo.