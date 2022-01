Durante meses, los récords del precio de la luz se han convertido en un mantra diario, y el kilovatio hora en una medida presente en cualquier conversación cotidiana. Sin embargo, en cada vez más puntos de España pueden pasar su día a día ajenos al continuo vaivén de un precio que parece no tener techo. Viven en comunidades energéticas, donde la mayor parte de la energía que necesitan proviene del autoconsumo de renovables, especialmente placas solares en los tejados de viviendas, industrias o marquesinas instaladas ad hoc.

Este último es el caso de Crevillent, un municipio alicantino de unos 30.000 habitantes, pionero en Europa al acoger la primera comunidad energética local. En la pequeña pedanía de El Realengo, sus 300 vecinos obtienen el 50% de la energía que consumen de una instalación de 120 kilovatios de placas fotovoltaicas situadas en lo que antes era un solar en desuso en el centro del pueblo.

"Los vecinos están encantados. Han conseguido, con una única instalación colectiva y sin invertir nada, tener un 20% de ahorro en la parte variable de su factura de la energía", explica a RTVE.es Joaquín Mas, director general de ENERCOOP. Esta cooperativa local es la que ha impulsado, con la ayuda de las administraciones públicas, el proyecto de El Realengo, que ya se está replicando en cinco "células" más en el resto del municipio y planea llegar a más de 20 en 2030.

En el caso de la pedanía valenciana, y a diferencia del autoconsumo tradicional, donde la inversión para instalar las placas solares suele correr a cuenta del propietario, en este caso ha sido una entidad financiera la que ha asumido el coste, por lo que los vecinos no han tenido que pagar un euro. La deuda se irá devolviendo gracias al propio ahorro energético, en un periodo de amortización de cinco a siete años, calcula Mas. A partir de ahí el ahorro en la factura puede llegar a ser del 30%.

Allí, según un estudio del Joint Research Centre de la Comisión Europea , en 2019 había 1.750 comunidades, lejos de las 33 en España , aunque el número exacto de comunidades energéticas en nuestro país no está definido y puede haber más. La principal razón de esta diferencia es cultural, ya que en España "no hay esa iniciativa del asociacionismo que es muy típica de otros países del centro de Europa", asegura Luis García Benedicto, jefe del departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red de IDAE.

Papeleo, desinterés de las eléctricas y "falta de formación", las principales trabas

A pesar del creciente interés que suscitan, las comunidades energéticas están en España todavía en fase embrionaria. La principal barrera, para Feijóo es "la falta de formación e información": "Cuando hablas de energía, de la factura eléctrica, la gente se pone nerviosa. Hay una sensación de que me van a engañar, de que es una estafa".

Cree que a nivel técnico ya no hay ninguna dificultad, por la madurez del desarrollo de las renovables. En cambio, a nivel normativo empiezan los problemas. Coincide con Mas en criticar como "arbitraria" la limitación del autoconsumo a hogares que se encuentren a máximo 500 metros de la producción de la energía.

Aquellos que se embarquen en la instalación se enfrentan además a una maraña burocrática en la que están inmersas la administración local, autonómica y central. Desde el IDAE se han encontrado con que muchos ciudadanos interesados no encuentran la figura legal adecuada para constituirse como entidad y así crear una comunidad energética. No obstante, aclaran que en la actualidad están en proceso de definir legalmente cómo son estas comunidades, y que cuando este proceso esté culminado y haya más ejemplos en España, será más fácil para otros proyectos encontrar la manera de constituir una comunidad.

Peraita ve el principal impedimento, no obstante, en las empresas eléctricas. Cuenta que ya en abril tenían sus placas instaladas y enviaron la solicitud para activarlas a la compañía que se encargaba del suministro en su bloque, Iberdrola, que no la aceptó hasta septiembre. Las grandes eléctricas "o no quieren o no pueden" acelerar estos trámites, asegura, ya que perderían gran parte de sus ingresos si este modelo se extendiera "a todos los edificios de España", y denuncia que el proceso suele ser más largo aún que en su caso.

“El autoconsumo se van a convertir en el aire acondicionado de hoy, que hace diez años nadie tenía y ahora hay en casi todas las casas“

También puede suponer una traba el coste de instalación de las placas solares. En el caso de Vitoria, fueron 13.000 euros, de los cuales 3.000 los subvencionó el Gobierno vasco y el resto lo pusieron los propietarios. Para Mas, la ventaja de las comunidades energéticas frente al autoconsumo es que al dividirse entre más personas permite reducir el precio, o incluso recurrir a bancos para que lo financien.

A pesar de todo, Feijóo se muestra optimista. "El autoconsumo se van a convertir en el aire acondicionado de hoy, que hace diez años nadie tenía y ahora hay en casi todas las casas. Yo creo que se va a convertir en un electrodoméstico más, pero que dará energía en vez de consumirla", confía.