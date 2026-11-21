Las autoridades mexicanas han detenido en el estado de Sinaloa al narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos, en una operación que se ha saldado con cuatro militares y siete criminales muertos.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano (...) resultaron fallecidos", ha informado la Secretaría de la Defensa (Sedena) de México en un comunicado, en el que ha indicado que "durante esta operación fallecieron siete agresores y se logró la detención de ocho presuntos delincuentes".

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha confirmado la detención en un operativo que ha contado con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos.

Harfuch ha informado que la captura se llevó a cabo en la madrugada del viernes en el municipio de Guasave, bastión del jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y aliada al Cártel del Pacífico, facción de Los Mayos, lo que ha desatado una ola de enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes, así como pánico en la población.

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"Nuestro reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional por su valor y profesionalismo en la operación que permitió detener en Guasave, Sinaloa, a Fausto Isidro N, alias Chapo Isidro", ha publicado Harfuch en la red social X.

Durante la misma operación, también han sido detenidos Germán, alias Serafín, su primo y segundo al mando, y José, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo.

"Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población", ha subrayado el secretario, en un contexto de tensión que ha provocado hasta la cancelación de un partido de béisbol profesional en el estadio Kuroda Park.

Orden de extradición a Estados Unidos

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha explicado en un comunicado que Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud. Así como una orden de extradición a Estados Unidos "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI".

Cuando fue confirmada la identidad de los detenidos, "se procedió a su evacuación a Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes".

Como resultado del operativo, se han registrado bloqueos en Sinaloa en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que se ha activado el plan antibloqueo para movilizar a las fuerzas de seguridad, restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.

Un camión quemado en la carretera que une las poblaciones de Guamúchil y Guasave.AP Photo/Martin Urista

La captura del Chapo Isidro se produce en un contexto en el que México ha detenido o abatido a varios narcotraficantes de alto perfil, bajo la presión de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en repetidas ocasiones con emprender acciones militares unilaterales dentro del país si el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no intensifica sus medidas contra los cárteles.

Recompensa de cinco millones de dólares

El capo mexicano Fausto Isidro pasó de ser uno de los herederos del imperio criminal de los hermanos Beltrán Leyva a ser uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. Estaba incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

También conocido como El otro Chapo, lideró el Cartel de Guasave, organización criminal dedicada al tráfico de personas y de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana hacia EE.UU.

"'El Chapo Isidro tiene un historial criminal realmente amplio. Empezó su actividad criminal en la adolescencia. Es un hombre relativamente joven —nació en Guasave en 1982— si vemos otros liderazgos del narcotráfico", ha explicado a EFE el especialista en seguridad David Saucedo, que ha señalado que el capo inició su carrera criminal bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, y posteriormente con los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con información de inteligencia compartida entre México y Estados Unidos, cuando estalló la guerra entre Los Chapitos y Los Mayos, en 2024, el ahora detenido habría pactado con este último grupo criminal para combatir a la facción liderada por los hijos de El Chapo. "Al ser aliado de 'La Mayiza' (esta captura) indirectamente beneficia a Los Chapitos, que habrían sufrido embates fuertes por parte del Cartel de Guasave", ha asegurado Saucedo.

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El Chapo Isidro se consolidó como uno de los principales rivales de El Chapo, tras una disputa territorial por los municipios de Guasave y Ahome, una zona estratégica para el trasiego de drogas hacia la costa oeste de Estados Unidos.

El Cártel de Guasave ha concentrado sus operaciones en este territorio del norte de Sinaloa, así como en Sonora, Baja California y Baja California Sur, sin intención de expandirse, por lo que funciona como un "feudo", considera Saucedo, quien ha advertido de los nexos del grupo del crimen organizado con políticos locales. "Lo que hizo El Chapo Isidro fue infiltrarse en la estructura política, empresarial, policial, sindical y social de Guasave, y no veo que esa estructura haya sido desmantelada. Eso lo que va a propiciar es un relevo sucesorio, pero con un Cártel de Guasave intacto", ha concluido el experto.