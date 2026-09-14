Una estudiante española de 21 años es asesinada en México en un crimen investigado como feminicidio
- La víctima realizaba un intercambio académico procedente de la Universidad de Granada
- En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día
Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos (centro del país) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según han informado este domingo autoridades locales.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado el crimen y ha asegurado que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La UAEM identificó, en un comunicado, a la fallecida, de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en el centro universitario mexicano procedente de la Universidad de Granada (sur de España).
Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.
No han trascendido los detalles de lo ocurrido
"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento de que es de esta nacionalidad", dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.
Blumenkron indicó que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.
En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.