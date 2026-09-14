Una estudiante española de 21 años es asesinada en México en un crimen investigado como feminicidio

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México ha sido asesinada en el estado de Morelos (centro del país) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según han informado este domingo autoridades locales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado el crimen y ha asegurado que autoridades estatales establecieron contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La UAEM identificó, en un comunicado, a la fallecida, de 21 años, quien realizaba un intercambio académico en el centro universitario mexicano procedente de la Universidad de Granada (sur de España).

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.