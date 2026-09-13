España - Alemania, en directo hoy en vídeo el tercer y cuarto puesto del Mundial Femenino de Baloncesto 2026

España se juega la medalla de bronce contra Alemania en el Berlín Arena tras haber caído en las semifinales contra Estados Unidos, mientras que el equipo anfitrión cedió ante Francia en la antesala de la final.

Se trata de la repetición del partido que ya se disputó al inicio del torneo, en el que España ganó con comodidad por 30 puntos de diferencia (83-53) en un encuentro en el que las españolas arrasaron a su rival en una excelsa primera mitad, que mostró el camino para la selección española, que ha acabado luchando por las medallas.

Si España vence, se llevará la cuarta medalla en cinco Mundiales, y eso que en 2022 no se clasificó, pero sería un nuevo éxito del baloncesto femenino español tras la plata de Turquía (2014) y los otros dos bronces en República Checa (2010) y Tenerife (2018), además del subcampeonato de Europa el pasado verano. La capitana española Alba Torrens, es la única jugadora que estuvo en el resto de medallas antes mencionadas, ya que es la única de la plantilla española que ya había participado en una Copa del Mundo.

La base Iyana Martín ha sido la gran líder de ‘La Familia’ con 16,5 puntos por partidos y 3,3 asistencias, asumiendo la responsabilidad cuando su equipo más lo necesitó. Fue la más destacada en la dura derrota ante Mali (82-73) y también en el decisivo encuentro ante Japón, con el que España finalizó primera de grupo. En cuartos de final, las de Miguel Méndez se impusieron con autoridad a una mermada Australia (66-89) y se quedaron a un paso de hacer historia tras caer ante la favorita Estados Unidos en la semifinal (66-76).