Levante - Barcelona, en directo hoy el partido de la jornada 5 de Liga

El FC Barcelona visita el Ciutat de València para enfrentarse al Levante UD, un partido en el que los azulgranas quieren prolongar su impresionante arranque del curso y mantenerse líderes a costa de un conjunto 'granota' que ha hecho de su campo un fortín desde la llegada de Luis Castro al banquillo.

En el Ciutat de València, los azulgranas, que son líderes en solitario de la clasificación, buscan mantener el altísimo ritmo que han impuesto desde la primera jornada. Unos resultados sobresalientes en los que ha destaco el papel del ataque barcelonista, siendo el equipo más prolífero de las cinco grandes ligas con 17 tantos. De ellos, seis han llevado la firma de Raphinha.

El comienzo de temporada del FC Barcelona está siendo arrollador. Cinco victorias de cinco en los partidos que ha disputado hasta el momento , en los que ha demostrado estar en un estado de forma muy superior al de sus rivales. Los de Hansi Flick están siendo una apisonadora en sus partidos, y solo el Athletic Club en la jornada 1 de Liga pudo evitar la goleada de un equipo que promedia más de 4 goles por partido y que acumula cuatro 'manitas'.

El Levante necesita goles

Enfrente, los pupilos de Hansi Flick tendrán a un Levante que llega a la jornada 5 con 5 puntos en su casillero y solo una derrota, la del estreno ante el Espanyol. Además, en el único partido que ha disputado como local pasó por encima de todo un equipo Champions, el Real Betis, al que endosó una goleada (5-2).

La última vez que consiguió puntuar ante el Barça fue en 2021, dilapidando las opciones de título de los azulgranas, dirigidos entonces por Ronald Koeman. Y es que, no se le ha dado especialmente bien al Barça visitar al Levante. Pese a ganar en sus dos últimos compromisos, los 'granota' han ganado en tres de los últimos siete duelos --un empate y tres derrotas--. Un dato que, sumado a que encadena ocho partidos ligueros en casa sin perder --siete victorias--, invita al optimismo.

Eso sí, deberán encontrar el gol, algo que se les ha resistido en tres de los cuatro partidos de Liga disputados. Salvo en el encuentro ante el Real Betis, el Levante no ha conseguido ver puerta en esta Liga, dando signos evidentes de que la marcha de su máximo goleador la temporada pasada, Carlos Espí, les está pesando. De hecho, de los delanteros, solo Roger Brugué ha conseguido ver puerta.

En cuanto al apartado de bajas, Luis Castro no podrá contar con los lesionados Etta Eyong, que continúa lesionado, mientras que en el FC Barcelona, Flick recupera a Eric Garcia, que se perdió por sanción el estreno en Champions y que tendrá que jugar con una protección en el rostro después de sufrir una fractura en el partido ante el Valencia.