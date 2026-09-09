Una mujer sufre heridas graves tras ser apuñalada en Gran Canaria en un caso de violencia de género

Un hombre, de 40 años, ha sido detenido por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha podido saber RTVE Canarias.

Ha sido el hombre quien ha avisado de madrugada al instituto armado de que había apuñalado a su pareja, ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias. La víctima, ha sido trasladada hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.