Una mujer sufre heridas graves tras ser apuñalada en Gran Canaria en un caso de violencia de género
- La víctima, en el sistema Viogen por otra pareja, lucha por su vida en el hospital
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Un hombre, de 40 años, ha sido detenido por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha podido saber RTVE Canarias.
Ha sido el hombre quien ha avisado de madrugada al instituto armado de que había apuñalado a su pareja, ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias. La víctima, ha sido trasladada hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.
Estaba en Viogén, pero con otra pareja
La víctima, según ha indicado la Delegación del Gobierno a Europa Press, se encuentra dada de alta en el sistema Viogén, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 38 las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.378 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
Información para víctimas de violencia machista
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.