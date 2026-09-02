Pulseras centinela y cápsulas 'NarXCup': dispositivos para evitar la sumisión química

Unas fiestas seguras es lo que buscan los municipios de Alovera y El Casar, en la provincia de Guadalajara. Ambos han renovado su forma de prevenir la violencia sexual con dos dispositivos revolucionarios para alertar de posibles manipulaciones de bebidas vinculadas a la sumisión química en plena semana de festejos. Además, incluyen otros métodos de seguridad como fundas para móviles con acceso a números de teléfono como Policía Local, Guardia Civil o servicios de atención primaria.

Alovera implementa las pulseras centinela En Alovera, que comienza sus fiestas este miércoles 2 de septiembre, se repartirán más de 250 pulseras centinela. Una herramienta que es más que un adorno porque cuenta con dos reactores a elementos químicos a los que puede acudir el usuario si nota algo raro en su bebida: "Cogemos unas gotas con el dedo y las echamos en las pegatinas. Esperamos de tres a cinco segundos y veremos el resultado", nos explica Verónica Perelló, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alovera. Durante la demostración a RTVE en la que se utilizó agua, ambos reactores se mantuvieron con sus colores originales, morado y amarillo. "Como no ha salido nada, hemos sido buenos. En el caso de que saliera un químico saldría con una mancha, como indica en las instrucciones, y nos pondríamos en contacto con seguridad, dice Perelló. Las manchas pueden ser de varios tipos: si se crea una esfera de color oscuro, la bebida ha sido alterada con 'Rohypnol' (efectos de amnesia y pérdida de control); si se torna de color rojo, ha reaccionado a la aparición de Ketamina (sensación de desconexión del cuerpo, alucinaciones, pérdida de coordinación, mareos y problemas para hablar) u otras drogas derivadas; y si el reactor morado se torna azul, es porque la bebida contiene GHB o 'éxtasis líquido' (adormecimiento del cuerpo). Una pulsera centinela usada durante las fiestas de San Fermín EFE Además desde el Ayuntamiento de Alovera han lanzado la campaña local "No lo consientas" para evitar la violencia digital y ahí entran sus fundas para móvil: "A través de un QR, los asistentes a las fiestas podrán acceder a una página en la que tendrán disponibles todos los teléfonos necesarios para acceder a cualquier tipo de ayuda que necesiten en ese momento". Un sistema que no deja rastro en el teléfono móvil.