Pulseras centinela y cápsulas 'NarXCup': dispositivos para evitar la sumisión química
- Ambas herramientas serán repartidas en las fiestas de Alovera y El Casar para comprobar si una bebida está alterada
- Las cápsulas se usarán por primera vez en Castilla-La Mancha tras haber formado parte de tres dispositivos en Madrid
Unas fiestas seguras es lo que buscan los municipios de Alovera y El Casar, en la provincia de Guadalajara. Ambos han renovado su forma de prevenir la violencia sexual con dos dispositivos revolucionarios para alertar de posibles manipulaciones de bebidas vinculadas a la sumisión química en plena semana de festejos. Además, incluyen otros métodos de seguridad como fundas para móviles con acceso a números de teléfono como Policía Local, Guardia Civil o servicios de atención primaria.
Alovera implementa las pulseras centinela
En Alovera, que comienza sus fiestas este miércoles 2 de septiembre, se repartirán más de 250 pulseras centinela. Una herramienta que es más que un adorno porque cuenta con dos reactores a elementos químicos a los que puede acudir el usuario si nota algo raro en su bebida: "Cogemos unas gotas con el dedo y las echamos en las pegatinas. Esperamos de tres a cinco segundos y veremos el resultado", nos explica Verónica Perelló, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alovera.
Durante la demostración a RTVE en la que se utilizó agua, ambos reactores se mantuvieron con sus colores originales, morado y amarillo. "Como no ha salido nada, hemos sido buenos. En el caso de que saliera un químico saldría con una mancha, como indica en las instrucciones, y nos pondríamos en contacto con seguridad, dice Perelló. Las manchas pueden ser de varios tipos: si se crea una esfera de color oscuro, la bebida ha sido alterada con 'Rohypnol' (efectos de amnesia y pérdida de control); si se torna de color rojo, ha reaccionado a la aparición de Ketamina (sensación de desconexión del cuerpo, alucinaciones, pérdida de coordinación, mareos y problemas para hablar) u otras drogas derivadas; y si el reactor morado se torna azul, es porque la bebida contiene GHB o 'éxtasis líquido' (adormecimiento del cuerpo).
Además desde el Ayuntamiento de Alovera han lanzado la campaña local "No lo consientas" para evitar la violencia digital y ahí entran sus fundas para móvil: "A través de un QR, los asistentes a las fiestas podrán acceder a una página en la que tendrán disponibles todos los teléfonos necesarios para acceder a cualquier tipo de ayuda que necesiten en ese momento". Un sistema que no deja rastro en el teléfono móvil.
El Casar y el revolucionario método de los cubitos 'NarXCup'
La revolución en seguridad ha llegado a El Casar, donde contarán con las cápsulas 'NarXCup' a partir de este viernes, 4 de septiembre. Una herramienta que se utilizará, por primera vez, en Castilla-La Mancha como parte de un programa piloto que ya ha comenzado a implantarse en otros ayuntamientos españoles a través de diferentes convenios.
El dispositivo con apariencia de cubo de hielo se introduce en la bebida y está diseñado para alertar de posibles alteraciones con drogas como la escopolamina, también conocida como 'burundanga'. En caso de detectar determinadas sustancias sedantes, el sistema reacciona en cuestión de segundos mediante cambios en el color, el sabor y la textura del líquido. Concretamente, vuelve sólida la bebida para dificultar su consumición. Si la bebida no está alterada, la cápsula simplemente actúa de elemento decorativo y no es tóxica para el consumidor. La medida se integrará en el dispositivo del Punto Violeta, que volverá a funcionar durante las fiestas con la colaboración del voluntariado y del Consejo Local de las Mujeres por la Igualdad porque, según la concejala de Igualdad de El Casar, Yolanda Ramírez, "El Punto Violeta registró un total de 1.285 atenciones entre El Casar y Mesones en las fiestas de 2025".
"Los últimos datos sobre violencia sexual con los que contamos nos dicen que el 7,7% de las mujeres de El Casar han sufrido violencia sexual por parte de alguna pareja. Fuera del ámbito de la pareja la cifra alcanza el 14,15 por ciento y el 3,1 por ciento han sufrido una violación. En algunos de estos casos han sufrido, además, la sumisión química." añade la concejala, que sentencia: "Estos datos nos obligan a no bajar la guardia".
Por ello, durante las fiestas del municipio se repartirán alrededor de 300 unidades de estos dispositivos hasta fin de existencias y la empresa contará con un espacio para informar a la ciudadanía sobre su funcionamiento y realizar demostraciones.