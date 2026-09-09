Cuatro detenidos por agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos, grabarlo y amenazarla

Cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, han sido detenidos en Valencia por la Policía Nacional por, presuntamente, agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos, grabarlo y amenazarla con difundirlo.

Según fuentes policiales, la víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada por su expareja —al que también se le imputa un delito de malos tratos contra la mujer— a mantener relaciones sexuales con él, así como con su hermano y dos amigos.

El pasado 11 de agosto, una mujer se personó en dependencias de la Policía Nacional solicitando asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental. Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia.

Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más. Si la víctima se oponía a las exigencias de su expareja, este llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.