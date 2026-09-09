Cuatro detenidos por agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos, grabarlo y amenazarla
- La víctima denuncia que su expareja le obligaba a mantener relaciones con él, su hermano y dos amigos
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Cuatro hombres, de entre 44 y 53 años, han sido detenidos en Valencia por la Policía Nacional por, presuntamente, agredir sexualmente a la exnovia de uno de ellos, grabarlo y amenazarla con difundirlo.
Según fuentes policiales, la víctima, bajo amenazas de ser golpeada, fue obligada por su expareja —al que también se le imputa un delito de malos tratos contra la mujer— a mantener relaciones sexuales con él, así como con su hermano y dos amigos.
El pasado 11 de agosto, una mujer se personó en dependencias de la Policía Nacional solicitando asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental. Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia.
Los agentes averiguaron que la mujer fue obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más. Si la víctima se oponía a las exigencias de su expareja, este llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.
Delitos de agresión sexual y malos tratos
Se consiguió localizar en primer lugar a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, quien fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género.
Posteriormente, una vez identificado el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual y todos ellos pasaron a disposición judicial.
Información para víctimas de violencia machista
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.