Más de 5.300 migrantes han vuelto a Marruecos en el último mes y un centenar ha renunciado al asilo

Bueno, pues en este punto vamos a conectar en directo con el

vicepresidente

primero del Gobierno de Ceuta y también consejero de Medio Ambiente, Alejandro

Ramírez.

Gracias por acompañarnos, Alejandro

aquí en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española

muchas gracias. Bueno, ustedes argumentan, decíamos

antes que el emplazamiento de la playa Benítez en Ceuta..

hemos visto asentamientos que están muy cerca del trampolín, también de una

desaladora

ustedes han pedido ese desalojo urgente porque dicen que no es el adecuado.

¿Cuáles son las razones?

Bueno, como todos habéis podido estar viendo estas semanas, la imagen de lo

que ahora

mismo es la playa más conocida como el trampolín, donde ahora mismo hay un

asentamiento donde creo que ni

siquiera se conoce el número de personas que están actualmente allí.

Un asentamiento que comenzó

ya al inicio de esta situación de crisis, que ya se desalojó por una vez

y se derivó a toda

estas personas a uno de los emplazamientos, pero que

automáticamente volvió a ocuparse.

Y estamos en la imagen que estamos viendo ahora mismo en

pantalla. Y además es una zona donde, justo

pegada, se encuentra una de las instalaciones

más críticas de la ciudad que es la desaladora y es a través donde se

desaladora, y es a través de donde se produce todo el ciclo del agua y se

produce todo el ciclo del agua y se

genera agua potable.

genera agua potable esta última semana con la ampliación y aumentando este

Esta última semana, con la ampliación y aumentando este emplazamiento, se ha

emplazamiento pues se ha

ido ubicando justo en la zona lateral, en el muro perimetral que separan las

instalaciones, estos asentamientos

Y desde la empresa municipal de agua, que es la que se encarga de la gestión,

nos trasladaron a la consejería la necesidad

de decir al Gobierno y a la delegación que se desaloje cuanto antes, por lo

menos, la zona del perímetro, por el riesgo que

supone tener estos asentamientos muy cerca de la misma

¿Y qué riesgo pueden suponer exactamente?

Bueno, el riesgo sobre todo de seguridad.

Es decir, hablamos de una de las instalaciones críticas..

cualquier tipo de salto que se pueda producir ahora misma o cualquier tipo

de..

intención no que se pueda tener sobre lo que es todo el proceso de generación

del agua potable pone obviamente en riesgo cualquier tipo de incidencia un

riesgo de lo más grave que pueda haber hacia la población de ahí pues que

bueno se inste que por lo menos la zona del entorno

a la que está más cercana puesto que los asentamientos están creciendo cada

vez más pues que de manera urgente se haga un desalojo

se perimetre y de alguna manera se asegure que no haya presencia

de personajes en el entorno porque puede haber riesgo elevado de seguridad

Esta mañana hemos visto el traslado de unos 800 migrantes de Loma Colmenar a

Los Rosales.

¿Confían en que sirva para aliviar la situación de la ciudad?

Bueno, aquí es que el principal problema que tenemos ahora mismo y

todavía después de 46

días es lo que nos genera mucha incertidumbre, es que aún el gobierno

no conoce cuántas personas

quedan en la ciudad y creo que con los pasos que se están dando con los

emplazamientos de manera en muchos

casos, poco coordinada, por así decirse, por el entorno donde se van a

ubicar los mismos, hablo de empresas..

en este caso también instalaciones vecinos no pues está generando por la

imagen también

que está pasando en el día de hoy o efectivamente se ha hecho un traslado

un traslado de todas las personas que estaban en el entorno de un

emplazamiento de

Roma Colmenar para llevarlo a otro de los emplazamientos que se estaba

preparando en una de las zonas también donde

hay barriadas en Ceuta.

Y la imagen creo que ahora mismo es que ya está

lleno el emplazamiento, pero otra vez se ha vuelto a generar en el entorno

del mismo cientos y cientos de personas que

no están dentro entonces claro si no conocemos aún la magnitud de cuántas

personas quedan en la ciudad se está viendo que cualquier

tipo de decisión o estrategia por parte del Gobierno para llevar los

emplazamientos, realizar los expedientes y

proceder a esas devoluciones que todos esperamos, sin conocer la cifra de la

magnitud de lo que estamos viendo, pues está generando estas situaciones

un poco caóticas y que, bueno, pues no están ayudando, ¿no?

Porque la presión ahora que se está generando, ahora mismo esta mañana ya,

a ese entorno de la barriada, por no tener realmente controlado cuál era el

número de personas que iban a ir y cuántas quedaban,

pues está siendo ya muy tensionado

Claro, el gobierno habla de preparar unas 6.000 plazas.

Jupol nos ha dicho esta mañana que ellos creen y hacen una estimación de

más de 10.000 personas que todavía

continúan en la ciudad.

No sé si ustedes tienen alguna estimación de cuántas personas todavía

están en Ceuta

Bueno, estimación que tenemos en base sobre todo a ciertos datos o cifras que

podemos tener, sobre todo en base a la alimentación que se está dando y

también los que nos trasladan

por alguna asociación y entidades que de alguna manera colaboran, sobre todo

algunas de las entidades locales.

A día de hoy creo que en la

playa del trampolín se están dando en torno a unas 4.000, 4.500 comidas al

día.

Después hablamos

de los emplazamientos los emplazamientos a día de hoy ya creo que

hay con este último de cerca de 800 personas

cerca de 3.000 personas más.

Además, también sabemos que hay entidades que también van dando

alimentación

en puntos concretos de la ciudad nos dicen que en torno a unas mil pueden

ser también que estén acudiendo y sin contar todos aquellos que no acuden

a comida, puesto que se buscan esa necesidad de alguna u otra

manera y deambulan por la ciudad, por las barriades y algunos asentamientos

por el monte.

Además, a estas cifras hay

que añadir. No olvidemos los menores no

acompañados, que no van dentro de este cómputo, que el Gobierno suele decir, o

entiendo que no, puesto que si no las cifras no

coinciden. Y, a día de hoy, la ciudad tiene ya

acogidos recursos extraordinarios y provisionales

por encima ya de los 2.000 menores, pero nos consta por lo que vemos en las

calles y nos trasladan, que todavía quedan

cerca de 1.000 menores aproximadamente que todavía deberán ser recogidos y

llevarlo a nuevos recursos provisionales que desde la

ciudad pues estamos habilitando con lo cual las cifras podrían dicho en este

caso ha comentado creo la

responsable de Cupol, pues sí, tranquilamente puede estar por encima

de las 10.000 personas

También hemos conocido que ha habido un apuñalamiento esta noche en el

Trampolín, varios detenidos por allanamiento y por tenencia de armas

y quería preguntarle si son frecuentes estos incidentes en la ciudad, si están

notando un repunte de la delincuencia

Bueno, efectivamente, esto lo estamos notando desde el día uno de esta

situación.

Las cifras tanto de incendios..

como de reyertas como de ocupación de avisos no porque van a ocupar una

morada es decir

casas, dentro de las cifras que manejamos desde la ciudad, sobre todo

con las llamadas que se producen al 1-1-2,

todas han subido de manera exponencial.

Hablamos en algunos casos de superar en torno al 600 % en

comparación al año anterior o algunos casos hasta el 1.000 o 2.000 por 1.000.

Si nos centramos a hablar, por ejemplo, de la situación

portuaria, el número de entradas o amados de entradas que se han tenido

que acudir en este tiempo

a barcos, a instalaciones, por parte en este caso de los inmigrantes, ha

superado cerca por encima

del mil por ciento, en comparación a lo que tenía la ciudad en años anteriores.

Con lo cual, con cifras objetivas,

la situación actualmente, sobre todo por las noches en Ceuta, pues cada día

se producen numerosos acontecimientos

Y yo ese término que he visto que se ha utilizado últimamente de inseguridad

subjetiva..

yo creo que no es correcto, puesto que los datos demuestran que a día de hoy

Ceuta

no está en la normalidad ni se está acercando tampoco a día de hoy a esa

normalidad y llevamos ya cerca de 46

días con una situación que cada vez es más insostenible.

Ceuta es una olla a presión y que en cualquier momento puede explotar

Precisamente hablando del puerto, hace una semana, vamos a recordar que

ustedes se opusieron..

a que se instalaran allí carpas, aunque en un principio sí habían dicho

que habían dado el visto bueno a esa ubicación como un lugar donde se podían

hacer esos asentamientos.

¿Por qué

cambiaron de idea sobre esta cuestión?

Bueno, en esta cuestión realmente lo que se tomó la decisión y además yo sí

miembro también del Consejo de Autoridad Portuaria es que cuando por

parte

esta cuestión?

colocar en emplazamiento, existen informes técnicos por parte de puertos

donde

desaconsejan y establecen que hay mucho riesgo para la seguridad por

instalaciones que se encuentran en el

entorno y también por la entrada y llegada de barcos para abastecimientos,

para reportajes…

y una serie de cuestiones.

Y, obviamente, en base a los informes técnicos, todo un negativo en materia

de seguridad, no podríamos estar,

obviamente, de acuerdo para que se lleve a cabo ese emplazamiento.

No obstante, también tengo que decir que, efectivamente, se

lleva de manera consensuada desde el momento en el que se lleva a cabo este

decreto de seguridad puesto que hay que recordar que anteriormente el gobierno

toma decisiones unilaterales y ahí tenemos las imágenes del trampolín las

imágenes de bomba colmenar o cuando

introducen el Real Decreto de manera unilateral, sin hacer caso a la

propuesta del Gobierno de la ciudad de emplazamientos en los polideportivos,

que

después tienen que corregir.

Una vez pasado eso, sí nos piden esa colaboración o consenso con la ciudad,

sobre todo con los

entornos vecinales.

Y es lo que se haya hecho con la ciudad haciendo hasta ese momento.

Pero también es cierto

que la ciudad propuso emplazamientos en el extrarradio, donde nos genera esa

tensión, y el Ministerio, a través de sus técnicos, también

desaconsejaron técnicamente utilizar esos emplazamientos.

Y tampoco hemos salido diciendo que el ministerio no ha querido

utilizar un sitio concreto porque técnicamente no quiere.

En el caso del puerto pasó algo similar.

Los técnicos del puerto decidieron que no,

que no era un sitio por muchos motivos.

Ahí están los informes y el expediente administrativo y, obviamente, no

podemos apoyar que se

utilice esa instalación por seguridad.

Una de las cosas que le reprocha al gobierno es precisamente que ustedes

no están facilitando otros lugares para que se produzcan, para que se instalen

ahí esas carpas

que agilizarían el trámite para que la ciudad de Ceuta se quedara más libre o

por lo

menos estos migrantes volvieran a sus lugares de origen y se les diera ese

traslado.

¿Qué tiene que decir a todo esto?

Hombre, yo creo que hay que corregir un poco el término.

Cuando dicen facilitar la ciudad, en primer lugar hay

está el real decreto que se puede observar, Ceuta prácticamente, muchos

de sus terrenos, sobre todo en la zona más

extranjera y más de emplazamientos, son propiedad del Ministerio, son propiedad

del Estado.

Y ahí si vemos el real decreto que se publica, la ciudad es la única

instalación

que excede para que se pueda utilizar por parte del Ministerio en la

instalación propia de Loma colmenal que es un emplazamiento

que sí es titularidad de la ciudad y que, además, en este caso así salió a

los de Frente de Medio de Comunicación, así dijeron los vecinos,

No se fue muy correcta en la actuación por parte del ministerio, porque iban a

incluir allí a las personas

del entorno y finalmente trasladaron a los de a los del trampolín no cuando

nos dijeron a nosotros ya los vecinos todo lo contrario no

obstante decir también que nosotros hemos ofrecido algunos emplazamientos a

hacer presente una semana mayor antes de ayer estuve a

acompañado también a los equipos equipos del ministerio un emplazamiento

que es también del estado que está muy cercana a la prisión

a la cárcel, a la cárcel nueva, que puede tener una capacidad, dicen los

técnicos, en torno a 1.000 o 2.000

personas, está muy alejado de cualquier núcleo urbano, muy cerca también de la

frontera, muy cerca también de la zona del

Tarajal. Y se ha propuesto, bueno, de ellos

realmente el terreno, pero se ha propuesto como una alternativa para

poder también aliviar…

emplazamientos como puede ser el de la Reina de hoy o puede ser, por ejemplo,

el del puerto, que generan obviamente

muchísima tensión, pues estos están en zonas residenciales y en algunos casos

en zonas con instalaciones que en materia de seguridad,

son bastante peligrosos llevar a cabo este tipo de asentamientos.

Ya para terminar muy brevemente, me gustaría preguntarle…

no sé, con la situación en la que se encuentran ahora después de 45 o 46

días con esta crisis,

¿cuándo creen ustedes que van a llegar a la normalidad?

Bueno, pues esperemos que lo antes

posible, ¿no? Es decir, la situación ahora mismo,

como digo, es muy complicada, es muy complicada.

A Ceuta, a los ceutiles

se les ha cambiado su hábito de vida.

Ahora llegamos después de las vacaciones de verano de agosto, que

aquí no ha habido prácticamente, hemos tenido

playas, no hemos tenido los parques, no hemos podido salir a la calle

prácticamente los ceutíes.

Y ahora con la rutina de septiembre, pues, cambiado un

poco todos los hábitos.

Es decir, la ciudad ahora mismo no es la ceuta que teníamos antes del

29 de julio, ¿no? En lo cual esperemos que esto sea

cuanto antes, es fundamental, y ahí también el

gobierno después de tantos días aún no tiene una respuesta clara de cuánto van

a tardar en realizar esos procedimientos para que todas las

personas

que entraron sean devueltas a su país de origen, sean devueltas a Marruecos,

porque es la única solución.

Ceuta no puede

convertirse en una lanzadera, en este caso, de inmigración hacia el resto de

España o hacia el resto de Europa.

Es decir, todas las personas que entraron irregularmente a través de la

invasión el pasado 30 de

julio tienen que ser devueltos a su país de origen.

Y ahí esperemos que el Gobierno, de una fecha clara, unos procedimientos

claros de cómo se va a realizar y qué plazo se va a tardar porque saliendo el

plazo de devolución saliendo una fecha cierta de cuando se va a proceder

yo creo que se podría calmar muchísimo también los ánimos no dentro de la

sociedad ceutí puesto que está esperando que eso se realice

lo antes posible

Alejandro Rodríguez, vicepresidente primero del gobierno de Ceuta,

muchísimas gracias por atendernos.