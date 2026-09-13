Más de 5.300 migrantes han vuelto a Marruecos en el último mes y un centenar ha renunciado al asilo
- La Policía traslada a 864 personas de Loma Colmenar a un centro de acogida en Los Rosales
- El ministro Torres asegura que trabajan en los triajes para poder devolver migrantes a Marruecos
El Gobierno ha anunciado este domingo que más de 5.300 migrantes han regresado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto y en torno a un centenar ha renunciado a la petición de asilo en España, tras la entrada masiva de cerca de 80.000 personas que se produjo los dias 30 y 31 de julio en Ceuta.
Así lo ha detallado este domingo en un comunicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien han detallado también el operativo realizado a primera hora de este domingo en Ceuta para trasladar a un espacio cerrado a 864 personas que pernoctaban en las calles de la ciudad, y que ya están en un emplazamiento temporal.
En la nota el ministro ha explicado que el objetivo fundamental es "recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes", y para ello es indispensable habilitar espacios para que los migrantes no estén en la calle y que "todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos".
"Ya tenemos personas cuyos expedientes se han terminado al objeto de ser devueltos a Marruecos. Y ese es el objetivo en el que trabaja el Gobierno. Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días", ha afirmado el ministro.
Traslado de más de 800 migrantes de Loma Colmenar a Los Rosales
Torres ha puesto en valor que el operativo se ha realizado "con éxito" a primera hora de la mañana y ha permitido que las personas que estaban asentadas en la zona de Loma Colmenar hayan podido ser llevadas a un nuevo espacio cerrado.
El ministro ha destacado que en estas semanas el Gobierno de España ha habilitado 4.500 plazas, han retornado voluntariamente más de 5.300 personas y cerca de un centenar de ellas han renunciado al asilo.
Triajes para poder devolver migrantes sin derecho a asilo a Marruecos
Ángel Víctor Torres ha expresado que el objetivo es recuperar la normalidad "cuanto antes y para ello es indispensable que las personas no estén en la calle, realizar las labores de triaje y reseña y que todos aquellos que no tengan derecho a protección internacional sean devueltos a Marruecos".
El ministro de Política Territorial ha insistido en sus comparecencias públicas en que para llevar a cabo la devolución de estas personas a su país de origen es necesario que previamente sean identificadas y cumplir con el proceso que marca la legislación vigente en este sentido.
También ha puntualizado que estas devoluciones se acelerarán en el momento que los migrantes estén en espacios habilitados.
Por su parte, el Gobierno de Ceuta ha cifrado en unas 13.000 personas, entre adultos y menores, los que todavía permanecen en la ciudad.
Bueno, pues en este punto vamos a conectar en directo con el
vicepresidente
primero del Gobierno de Ceuta y también consejero de Medio Ambiente, Alejandro
Ramírez.
Gracias por acompañarnos, Alejandro
aquí en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española
muchas gracias. Bueno, ustedes argumentan, decíamos
antes que el emplazamiento de la playa Benítez en Ceuta..
hemos visto asentamientos que están muy cerca del trampolín, también de una
desaladora
ustedes han pedido ese desalojo urgente porque dicen que no es el adecuado.
¿Cuáles son las razones?
Bueno, como todos habéis podido estar viendo estas semanas, la imagen de lo
que ahora
mismo es la playa más conocida como el trampolín, donde ahora mismo hay un
asentamiento donde creo que ni
siquiera se conoce el número de personas que están actualmente allí.
Un asentamiento que comenzó
ya al inicio de esta situación de crisis, que ya se desalojó por una vez
y se derivó a toda
estas personas a uno de los emplazamientos, pero que
automáticamente volvió a ocuparse.
Y estamos en la imagen que estamos viendo ahora mismo en
pantalla. Y además es una zona donde, justo
pegada, se encuentra una de las instalaciones
más críticas de la ciudad que es la desaladora y es a través donde se
desaladora, y es a través de donde se produce todo el ciclo del agua y se
produce todo el ciclo del agua y se
genera agua potable.
genera agua potable esta última semana con la ampliación y aumentando este
Esta última semana, con la ampliación y aumentando este emplazamiento, se ha
emplazamiento pues se ha
ido ubicando justo en la zona lateral, en el muro perimetral que separan las
instalaciones, estos asentamientos
Y desde la empresa municipal de agua, que es la que se encarga de la gestión,
nos trasladaron a la consejería la necesidad
de decir al Gobierno y a la delegación que se desaloje cuanto antes, por lo
menos, la zona del perímetro, por el riesgo que
supone tener estos asentamientos muy cerca de la misma
¿Y qué riesgo pueden suponer exactamente?
Bueno, el riesgo sobre todo de seguridad.
Es decir, hablamos de una de las instalaciones críticas..
cualquier tipo de salto que se pueda producir ahora misma o cualquier tipo
de..
intención no que se pueda tener sobre lo que es todo el proceso de generación
del agua potable pone obviamente en riesgo cualquier tipo de incidencia un
riesgo de lo más grave que pueda haber hacia la población de ahí pues que
bueno se inste que por lo menos la zona del entorno
a la que está más cercana puesto que los asentamientos están creciendo cada
vez más pues que de manera urgente se haga un desalojo
se perimetre y de alguna manera se asegure que no haya presencia
de personajes en el entorno porque puede haber riesgo elevado de seguridad
Esta mañana hemos visto el traslado de unos 800 migrantes de Loma Colmenar a
Los Rosales.
¿Confían en que sirva para aliviar la situación de la ciudad?
Bueno, aquí es que el principal problema que tenemos ahora mismo y
todavía después de 46
días es lo que nos genera mucha incertidumbre, es que aún el gobierno
no conoce cuántas personas
quedan en la ciudad y creo que con los pasos que se están dando con los
emplazamientos de manera en muchos
casos, poco coordinada, por así decirse, por el entorno donde se van a
ubicar los mismos, hablo de empresas..
en este caso también instalaciones vecinos no pues está generando por la
imagen también
que está pasando en el día de hoy o efectivamente se ha hecho un traslado
un traslado de todas las personas que estaban en el entorno de un
emplazamiento de
Roma Colmenar para llevarlo a otro de los emplazamientos que se estaba
preparando en una de las zonas también donde
hay barriadas en Ceuta.
Y la imagen creo que ahora mismo es que ya está
lleno el emplazamiento, pero otra vez se ha vuelto a generar en el entorno
del mismo cientos y cientos de personas que
no están dentro entonces claro si no conocemos aún la magnitud de cuántas
personas quedan en la ciudad se está viendo que cualquier
tipo de decisión o estrategia por parte del Gobierno para llevar los
emplazamientos, realizar los expedientes y
proceder a esas devoluciones que todos esperamos, sin conocer la cifra de la
magnitud de lo que estamos viendo, pues está generando estas situaciones
un poco caóticas y que, bueno, pues no están ayudando, ¿no?
Porque la presión ahora que se está generando, ahora mismo esta mañana ya,
a ese entorno de la barriada, por no tener realmente controlado cuál era el
número de personas que iban a ir y cuántas quedaban,
pues está siendo ya muy tensionado
Claro, el gobierno habla de preparar unas 6.000 plazas.
Jupol nos ha dicho esta mañana que ellos creen y hacen una estimación de
más de 10.000 personas que todavía
continúan en la ciudad.
No sé si ustedes tienen alguna estimación de cuántas personas todavía
están en Ceuta
Bueno, estimación que tenemos en base sobre todo a ciertos datos o cifras que
podemos tener, sobre todo en base a la alimentación que se está dando y
también los que nos trasladan
por alguna asociación y entidades que de alguna manera colaboran, sobre todo
algunas de las entidades locales.
A día de hoy creo que en la
playa del trampolín se están dando en torno a unas 4.000, 4.500 comidas al
día.
Después hablamos
de los emplazamientos los emplazamientos a día de hoy ya creo que
hay con este último de cerca de 800 personas
cerca de 3.000 personas más.
Además, también sabemos que hay entidades que también van dando
alimentación
en puntos concretos de la ciudad nos dicen que en torno a unas mil pueden
ser también que estén acudiendo y sin contar todos aquellos que no acuden
a comida, puesto que se buscan esa necesidad de alguna u otra
manera y deambulan por la ciudad, por las barriades y algunos asentamientos
por el monte.
Además, a estas cifras hay
que añadir. No olvidemos los menores no
acompañados, que no van dentro de este cómputo, que el Gobierno suele decir, o
entiendo que no, puesto que si no las cifras no
coinciden. Y, a día de hoy, la ciudad tiene ya
acogidos recursos extraordinarios y provisionales
por encima ya de los 2.000 menores, pero nos consta por lo que vemos en las
calles y nos trasladan, que todavía quedan
cerca de 1.000 menores aproximadamente que todavía deberán ser recogidos y
llevarlo a nuevos recursos provisionales que desde la
ciudad pues estamos habilitando con lo cual las cifras podrían dicho en este
caso ha comentado creo la
responsable de Cupol, pues sí, tranquilamente puede estar por encima
de las 10.000 personas
También hemos conocido que ha habido un apuñalamiento esta noche en el
Trampolín, varios detenidos por allanamiento y por tenencia de armas
y quería preguntarle si son frecuentes estos incidentes en la ciudad, si están
notando un repunte de la delincuencia
Bueno, efectivamente, esto lo estamos notando desde el día uno de esta
situación.
Las cifras tanto de incendios..
como de reyertas como de ocupación de avisos no porque van a ocupar una
morada es decir
casas, dentro de las cifras que manejamos desde la ciudad, sobre todo
con las llamadas que se producen al 1-1-2,
todas han subido de manera exponencial.
Hablamos en algunos casos de superar en torno al 600 % en
comparación al año anterior o algunos casos hasta el 1.000 o 2.000 por 1.000.
Si nos centramos a hablar, por ejemplo, de la situación
portuaria, el número de entradas o amados de entradas que se han tenido
que acudir en este tiempo
a barcos, a instalaciones, por parte en este caso de los inmigrantes, ha
superado cerca por encima
del mil por ciento, en comparación a lo que tenía la ciudad en años anteriores.
Con lo cual, con cifras objetivas,
la situación actualmente, sobre todo por las noches en Ceuta, pues cada día
se producen numerosos acontecimientos
Y yo ese término que he visto que se ha utilizado últimamente de inseguridad
subjetiva..
yo creo que no es correcto, puesto que los datos demuestran que a día de hoy
Ceuta
no está en la normalidad ni se está acercando tampoco a día de hoy a esa
normalidad y llevamos ya cerca de 46
días con una situación que cada vez es más insostenible.
Ceuta es una olla a presión y que en cualquier momento puede explotar
Precisamente hablando del puerto, hace una semana, vamos a recordar que
ustedes se opusieron..
a que se instalaran allí carpas, aunque en un principio sí habían dicho
que habían dado el visto bueno a esa ubicación como un lugar donde se podían
hacer esos asentamientos.
¿Por qué
cambiaron de idea sobre esta cuestión?
Bueno, en esta cuestión realmente lo que se tomó la decisión y además yo sí
miembro también del Consejo de Autoridad Portuaria es que cuando por
parte
esta cuestión?
colocar en emplazamiento, existen informes técnicos por parte de puertos
donde
desaconsejan y establecen que hay mucho riesgo para la seguridad por
instalaciones que se encuentran en el
entorno y también por la entrada y llegada de barcos para abastecimientos,
para reportajes…
y una serie de cuestiones.
Y, obviamente, en base a los informes técnicos, todo un negativo en materia
de seguridad, no podríamos estar,
obviamente, de acuerdo para que se lleve a cabo ese emplazamiento.
No obstante, también tengo que decir que, efectivamente, se
lleva de manera consensuada desde el momento en el que se lleva a cabo este
decreto de seguridad puesto que hay que recordar que anteriormente el gobierno
toma decisiones unilaterales y ahí tenemos las imágenes del trampolín las
imágenes de bomba colmenar o cuando
introducen el Real Decreto de manera unilateral, sin hacer caso a la
propuesta del Gobierno de la ciudad de emplazamientos en los polideportivos,
que
después tienen que corregir.
Una vez pasado eso, sí nos piden esa colaboración o consenso con la ciudad,
sobre todo con los
entornos vecinales.
Y es lo que se haya hecho con la ciudad haciendo hasta ese momento.
Pero también es cierto
que la ciudad propuso emplazamientos en el extrarradio, donde nos genera esa
tensión, y el Ministerio, a través de sus técnicos, también
desaconsejaron técnicamente utilizar esos emplazamientos.
Y tampoco hemos salido diciendo que el ministerio no ha querido
utilizar un sitio concreto porque técnicamente no quiere.
En el caso del puerto pasó algo similar.
Los técnicos del puerto decidieron que no,
que no era un sitio por muchos motivos.
Ahí están los informes y el expediente administrativo y, obviamente, no
podemos apoyar que se
utilice esa instalación por seguridad.
Una de las cosas que le reprocha al gobierno es precisamente que ustedes
no están facilitando otros lugares para que se produzcan, para que se instalen
ahí esas carpas
que agilizarían el trámite para que la ciudad de Ceuta se quedara más libre o
por lo
menos estos migrantes volvieran a sus lugares de origen y se les diera ese
traslado.
¿Qué tiene que decir a todo esto?
Hombre, yo creo que hay que corregir un poco el término.
Cuando dicen facilitar la ciudad, en primer lugar hay
está el real decreto que se puede observar, Ceuta prácticamente, muchos
de sus terrenos, sobre todo en la zona más
extranjera y más de emplazamientos, son propiedad del Ministerio, son propiedad
del Estado.
Y ahí si vemos el real decreto que se publica, la ciudad es la única
instalación
que excede para que se pueda utilizar por parte del Ministerio en la
instalación propia de Loma colmenal que es un emplazamiento
que sí es titularidad de la ciudad y que, además, en este caso así salió a
los de Frente de Medio de Comunicación, así dijeron los vecinos,
No se fue muy correcta en la actuación por parte del ministerio, porque iban a
incluir allí a las personas
del entorno y finalmente trasladaron a los de a los del trampolín no cuando
nos dijeron a nosotros ya los vecinos todo lo contrario no
obstante decir también que nosotros hemos ofrecido algunos emplazamientos a
hacer presente una semana mayor antes de ayer estuve a
acompañado también a los equipos equipos del ministerio un emplazamiento
que es también del estado que está muy cercana a la prisión
a la cárcel, a la cárcel nueva, que puede tener una capacidad, dicen los
técnicos, en torno a 1.000 o 2.000
personas, está muy alejado de cualquier núcleo urbano, muy cerca también de la
frontera, muy cerca también de la zona del
Tarajal. Y se ha propuesto, bueno, de ellos
realmente el terreno, pero se ha propuesto como una alternativa para
poder también aliviar…
emplazamientos como puede ser el de la Reina de hoy o puede ser, por ejemplo,
el del puerto, que generan obviamente
muchísima tensión, pues estos están en zonas residenciales y en algunos casos
en zonas con instalaciones que en materia de seguridad,
son bastante peligrosos llevar a cabo este tipo de asentamientos.
Ya para terminar muy brevemente, me gustaría preguntarle…
no sé, con la situación en la que se encuentran ahora después de 45 o 46
días con esta crisis,
¿cuándo creen ustedes que van a llegar a la normalidad?
Bueno, pues esperemos que lo antes
posible, ¿no? Es decir, la situación ahora mismo,
como digo, es muy complicada, es muy complicada.
A Ceuta, a los ceutiles
se les ha cambiado su hábito de vida.
Ahora llegamos después de las vacaciones de verano de agosto, que
aquí no ha habido prácticamente, hemos tenido
playas, no hemos tenido los parques, no hemos podido salir a la calle
prácticamente los ceutíes.
Y ahora con la rutina de septiembre, pues, cambiado un
poco todos los hábitos.
Es decir, la ciudad ahora mismo no es la ceuta que teníamos antes del
29 de julio, ¿no? En lo cual esperemos que esto sea
cuanto antes, es fundamental, y ahí también el
gobierno después de tantos días aún no tiene una respuesta clara de cuánto van
a tardar en realizar esos procedimientos para que todas las
personas
que entraron sean devueltas a su país de origen, sean devueltas a Marruecos,
porque es la única solución.
Ceuta no puede
convertirse en una lanzadera, en este caso, de inmigración hacia el resto de
España o hacia el resto de Europa.
Es decir, todas las personas que entraron irregularmente a través de la
invasión el pasado 30 de
julio tienen que ser devueltos a su país de origen.
Y ahí esperemos que el Gobierno, de una fecha clara, unos procedimientos
claros de cómo se va a realizar y qué plazo se va a tardar porque saliendo el
plazo de devolución saliendo una fecha cierta de cuando se va a proceder
yo creo que se podría calmar muchísimo también los ánimos no dentro de la
sociedad ceutí puesto que está esperando que eso se realice
lo antes posible
Alejandro Rodríguez, vicepresidente primero del gobierno de Ceuta,
muchísimas gracias por atendernos.
"Ceuta no está en la normalidad, está lejos de ella tras 46 días. La ciudad es una olla a presión, que en cualquier momento puede explotar", ha dicho este domingo en el Canal 24H el vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez.