Rego cifra en 2.100 los niños migrantes en Ceuta y pide su traslado a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este sábado en unos 2.100 los niños migrantes filiados que permanecen en Ceuta, de entre ellos 700 niñas, y ha pedido su traslado a la Península para aliviar la situación que soporta la ciudad autónoma.

Rego también ha advertido que "quedan todavía niños para filiar y para incorporar al sistema", por lo que en la medida en la que se pueda "trasladar a niños y niñas a Península" se irá "mucho más rápido".

Además, también se están iniciando los expedientes de niños "que han manifestado que quieren volverse con sus familias" a Marruecos y que se remitirán "con carácter urgente", si bien se trata de un procedimiento que "lleva un tiempo", ya que se debe "comprobar que hay una estructura familiar".

Y aunque España no suele "poner ningún tipo de problemas si se acredita la situación" de esas familias en el país de origen, la ministra ha recordado que hasta el 30 de julio había un "número cuantioso de expedientes de retorno de reagrupación familiar en Marruecos que no habían recibido respuesta".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de participar en una reunión de la Coordinadora Provincial de IU, la ministra ha apelado a la "responsabilidad" de las comunidades autónomas y ha hecho un llamamiento al PP, ya que es lo que requiere la situación de Ceuta, "más allá de soflamas, de elementos de agitación del odio, de confrontación y de ruptura del consenso democrático".

Ocho detenidos por robos, lesiones y amenazas a menores migrantes La Policía Nacional ha detenido esta noche en Ceuta a ocho personas, seis de ellas ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas cometidos contra cuatro menores migrantes en dos sucesos diferentes. El primero de los incidentes se produjo sobre las 23:00 horas en la explanada del Chorrillo, donde fueron detenidas cinco personas, cuatro ceutíes y un migrante en situación irregular, por su presunta participación en un robo con violencia e intimidación y lesiones contra tres menores migrantes. 01.31 min Dimite el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta tras el aviso del CNI Uno de los menores sufrió un robo sin resultar herido, mientras que otro presentó heridas en una mano. El tercero resultó herido de mayor consideración y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con varios cortes profundos. Durante la intervención, los agentes incautaron a los arrestados un machete y una navaja. Media hora después, sobre las 23.30 horas, se produjo un segundo suceso en las naves del Tarajal, que se saldó con tres detenidos, dos ceutíes y un migrante en situación irregular, por un presunto delito de lesiones leves y amenazas. En este caso, la víctima fue un menor migrante, que denunció haber sido amenazado y golpeado con una pistola de balines, que los agresores no llegaron a disparar. Además, el menor fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que ser trasladado al HUCE. Su estado no reviste gravedad y se encuentra ya en buen estado.