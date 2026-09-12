Rego cifra en 2.100 los niños migrantes en Ceuta y pide su traslado a la Península
- Hay ocho detenidos esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes
- Unos cien marroquíes continúa acampados en el solar que ardió el pasado jueves en Ceuta
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado este sábado en unos 2.100 los niños migrantes filiados que permanecen en Ceuta, de entre ellos 700 niñas, y ha pedido su traslado a la Península para aliviar la situación que soporta la ciudad autónoma.
Rego también ha advertido que "quedan todavía niños para filiar y para incorporar al sistema", por lo que en la medida en la que se pueda "trasladar a niños y niñas a Península" se irá "mucho más rápido".
Además, también se están iniciando los expedientes de niños "que han manifestado que quieren volverse con sus familias" a Marruecos y que se remitirán "con carácter urgente", si bien se trata de un procedimiento que "lleva un tiempo", ya que se debe "comprobar que hay una estructura familiar".
Y aunque España no suele "poner ningún tipo de problemas si se acredita la situación" de esas familias en el país de origen, la ministra ha recordado que hasta el 30 de julio había un "número cuantioso de expedientes de retorno de reagrupación familiar en Marruecos que no habían recibido respuesta".
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de participar en una reunión de la Coordinadora Provincial de IU, la ministra ha apelado a la "responsabilidad" de las comunidades autónomas y ha hecho un llamamiento al PP, ya que es lo que requiere la situación de Ceuta, "más allá de soflamas, de elementos de agitación del odio, de confrontación y de ruptura del consenso democrático".
Ocho detenidos por robos, lesiones y amenazas a menores migrantes
La Policía Nacional ha detenido esta noche en Ceuta a ocho personas, seis de ellas ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas cometidos contra cuatro menores migrantes en dos sucesos diferentes.
El primero de los incidentes se produjo sobre las 23:00 horas en la explanada del Chorrillo, donde fueron detenidas cinco personas, cuatro ceutíes y un migrante en situación irregular, por su presunta participación en un robo con violencia e intimidación y lesiones contra tres menores migrantes.
Uno de los menores sufrió un robo sin resultar herido, mientras que otro presentó heridas en una mano. El tercero resultó herido de mayor consideración y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con varios cortes profundos. Durante la intervención, los agentes incautaron a los arrestados un machete y una navaja.
Media hora después, sobre las 23.30 horas, se produjo un segundo suceso en las naves del Tarajal, que se saldó con tres detenidos, dos ceutíes y un migrante en situación irregular, por un presunto delito de lesiones leves y amenazas. En este caso, la víctima fue un menor migrante, que denunció haber sido amenazado y golpeado con una pistola de balines, que los agresores no llegaron a disparar.
Además, el menor fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que ser trasladado al HUCE. Su estado no reviste gravedad y se encuentra ya en buen estado.
Unos cien marroquíes siguen acampados en el solar que ardió el pasado jueves
Alrededor de un centenar de marroquíes, la mayoría jóvenes y algunos niños, siguen acampados este sábado en las chabolas que han reconstruido en un solar junto a la entrada del Polígono Industrial del Tarajal de Ceuta, después de que muchas de ellas ardieran el pasado jueves por la noche.
Existe un continuo movimiento de estos acampados en las inmediaciones con la frontera con Marruecos en la que se produjo la entrada masiva de migrantes de finales de julio. Se trata de un entorno en el que ardieron un total de 42 chabolas y donde aún quedan restos del fuego, como en uno de los coches quemados.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido una reunión para establecer la apertura de nuevos espacios en Ceuta donde aumentar los triajes a migrantes que accedieron a finales de julio y poder así repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional.
"El objetivo es avanzar en las devoluciones de todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley. Cuanto antes estén habilitados estos recursos, antes podrán ser repatriados", ha asegurado este sábado Torres en su cuenta de X tras presidir esta reunión como responsable del mando único de la crisis en Ceuta.
Un encuentro al que por vía telemática y desde la ciudad autónoma han asistido la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y Agustín Torres, secretario general de Coordinación Territorial.
La secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz Millán, han estado acompañando a Torres en el Ministerio.
El Gobierno de Ceuta ha señalado que quedaban en la ciudad 13.000 personas, entre adultos y menores, de las que entraron ilegalmente los pasados días 30 y 31 de julio. El pasado martes, el ministro reiteró que el Ejecutivo ya había habilitado 3.400 plazas aproximadamente para atender a las personas que quedan en la ciudad y avanzó que en los próximos días se pondrían a disposición más hasta llegar a las 6.000 plazas.