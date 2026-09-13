Feijóo: "La agresión de Marruecos continúa y Ceuta será el epitafio de Sánchez"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "la agresión de Marruecos continúa" en Ceuta y que la crisis de la ciudad autónoma "será el epitafio de Sánchez". En una entrevista publicada este domingo por el diario El Mundo, el líder del PP ha señalado que el responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta "por acción o por omisión", y "aun sabiendo que falta información", es de Marruecos.

"Marruecos sabía de esos desplazamientos, conocía el impacto de los mismos y no los evitó", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que existe una "corresponsabilidad", puesto que "España conocía no ese riesgo, sino que eso se iba a producir. Era algo más que un riesgo potencial y tampoco lo evitó". Preguntado sobre si la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a esta crisis está condicionada porque Marruecos tiene información obtenida de su teléfono, Feijóo ha remarcado que es "imposible hallar una explicación medianamente racional que no pase por ahí".

"Sánchez ha optado por desacreditar, con un impacto reputacional en nuestra imagen, a los servicios de Inteligencia de nuestro país y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así que es evidente que tiene que haber una razón personalísima que no le deje defender con libertad lo que tiene que defender", ha aseverado.

Feijóo, además, ha expresado que la desclasificación de los informes sobre Ceuta responde a que el relato del Gobierno "no ha funcionado" y pretende hacer ver que "el CNI o la Comisaría de Extranjería de la Policía no avisaron con detalle, pero incluso eso se le ha ido de las manos". Asimismo, ha asegurado que la desclasificación "ha abierto una brecha de seguridad y una alteración de la imagen y del prestigio de los servicios del país".

Sobre el giro del Ejecutivo con el Sáhara Occidental, el líder de la oposición ha comentado que "para saber en qué consiste el giro es necesario llegar al Gobierno", puesto que "Sánchez lo ha ocultado". Igualmente, ha afirmado que el presidente "jamás" le dio información al respecto y que lo llevarán ante las Cortes.

"Tuve una reunión con el primer ministro marroquí y me hizo esta misma pregunta. Le contesté: 'Mire, para mí Marruecos, no es solo un país extranjero. Para mí es mi vecino, junto con Francia, más estratégico y, por la lealtad que merece esa relación futura, no le puedo confirmar que yo me comprometa a consolidar lo que usted ha pactado con Sánchez", ha confesado, antes de indicar que, debido a esa "lealtad", su primer viaje como presidente del Gobierno sería a Marruecos.