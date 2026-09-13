Investigan el asesinato de una mujer en Madrid como un posible caso de violencia de género
- La mujer fue hallada el jueves con heridas graves en su domicilio y falleció el viernes en el hospital
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La muerte el pasado viernes de una mujer de 90 años que residía en San Sebastián de los Reyes, Madrid, está siendo investigado como un posible caso de violencia de género. La mujer falleció el viernes en el hospital tras haber sufrido heridas graves el día anterior.
Este domingo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en su perfil de X que está recabando datos del asesinato de la mujer, sin dar más información al respecto.
Según fuentes policiales a TVE, los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando los agentes acudieron al domicilio. Allí, hallaron a un hombre de 90 años ahorcado en el patio interior de la vivienda y a la mujer en el interior de la misma, con lesiones importantes y en estado de shock.
La mujer fue trasladada al hospital pero acabó falleciendo el viernes. El caso está ya en manos de la autoridad judicial.
De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 37 en 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.