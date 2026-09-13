Investigan el asesinato de una mujer en Madrid como un posible caso de violencia de género

La muerte el pasado viernes de una mujer de 90 años que residía en San Sebastián de los Reyes, Madrid, está siendo investigado como un posible caso de violencia de género. La mujer falleció el viernes en el hospital tras haber sufrido heridas graves el día anterior.

Este domingo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado en su perfil de X que está recabando datos del asesinato de la mujer, sin dar más información al respecto.

Según fuentes policiales a TVE, los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando los agentes acudieron al domicilio. Allí, hallaron a un hombre de 90 años ahorcado en el patio interior de la vivienda y a la mujer en el interior de la misma, con lesiones importantes y en estado de shock.

La mujer fue trasladada al hospital pero acabó falleciendo el viernes. El caso está ya en manos de la autoridad judicial.

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 37 en 2026 y a 1.377 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.