La Fiscalía ve "alarmante" la concentración de ciberviolencia en adolescentes: el 28% de chicas de 16 y 17 la ha sufrido

La Fiscalía General del Estado ha expresado su "alarma" ante la concentración de la ciberviolencia en la población joven y adolescente con datos que reflejan que el 28% de las chicas de 16 y 17 años la han sufrido, como también han tenido que hacer frente al acoso digital más del 30% de mujeres de entre los 18 y 34 años.

Así se desprende de la Memoria anual de 2025 que ha dado a conocer este jueves la Fiscalía, coincidiendo con la apertura del Año Judicial, y en la que se refleja la evolución de la criminalidad en España.

En total, atendiendo a todas las edades, el 12,2% de las mujeres residentes en España de más de 16 años han sufrido ciberviolencia, en un contexto creciente en el que la Fiscalía aprecia como novedad la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta para la comisión de ciberviolencia de género y la consolidación judicial del rastro del 'mensaje eliminado' como indicio corroborador.

La IA se consolida en la comisión de delitos de violencia de género En su memoria, la Fiscalía destaca como la IA se generaliza y consolida en la comisión de delitos vinculados a la violencia de género entre población joven y plantea, además, que se hace "más urgente que nunca" la necesidad de formación especializada de los fiscales en nuevas formas de delincuencia tecnológica. En su discurso, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha puesto de manifiesto el constante crecimiento de la delincuencia cometida a través de redes y sistemas informáticos, que durante 2025 llegó a representar el 19,85% del total de las infracciones penales registradas en España y "especial preocupación" suscita, a su juicio, el incremento de conductas ilícitas desarrolladas en entornos digitales que atentan contra la libertad sexual. "Esta realidad adquiere una gravedad aún mayor cuando las víctimas son personas menores de edad, especialmente vulnerables ante la facilidad con la que los agresores pueden acceder a ellas mediante espacios digitales de conectividad permanente y a través del consumo de contenidos en línea carente de una adecuada supervisión", ha manifestado. Ha lamentado, por otro lado, los "intolerables" 50 asesinatos machistas que recoge la Memoria: "Son datos incompatibles con el nivel de progreso democrático y de compromiso con los derechos fundamentales que nuestra sociedad proclama". Según ha precisado Peramato, de las 50 mujeres víctimas de feminicidio registradas en 2025, "únicamente 11 habían presentado denuncia previa, lo que representa apenas el 22% de los casos. 40 niños y niñas menores quedaron huérfanos.

Acoso y delitos de odio a través de las redes La Memoria de la Fiscalía pone de manifiesto que la relación de los menores y adolescentes con las nuevas tecnologías ha supuesto también un "notable incremento" de las conductas que se llevan a cabo mediante el uso de medios telemáticos e Internet, especialmente aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o redes sociales como Tik Tok, Instagram o Telegram. Así, los delitos que usualmente se cometen haciendo uso de esos canales se han visto incrementados. "Buena parte del acoso escolar se perpetra mediante ciberbullying, lo que se traduce en un aumento de los delitos contra la integridad moral, mostrando (la Fiscalía) preocupación por su auge y por las influencias negativas que el abuso de las tecnologías puede generar en los menores". Una vez más, la pornografía aparece como un elemento claro de influencia negativa en los menores por el precoz consumo, como también la mala influencia de "influencers que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud".

Preocupa el aumento en casi un 18% del acoso escolar y la falta de prevención La Fiscalía General del Estado destaca que por primera vez se introdujo la figura delictiva del acoso escolar en el cuadro estadístico en el año 2024, por lo que ya se puede hacer una lectura, "un poco indiciaria pero significativa". Los datos revelan que en 2025 hubo un aumento del 17,64% de acoso, algo que, según la Fiscalía es "preocupante" porque considera que estos casos reflejan circunstancias más allá de la propia infracción, "como son aspectos educativos, falta de empatía, vulnerabilidad especial en las víctimas y posible necesidad de protección". Añade, además, se pone de manifiesto "un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo" y esto, dice, es "motivo de notable preocupación".