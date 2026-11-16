Miguel Ángel Félix Gallardo, 'jefe de jefes' y fundador del cártel de Guadalajara, ha fallecido este domingo a los 80 años de edad tras ser trasladado un hospital privado desde el centro penitenciario de Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde estaba ingresado desde hace 37 años.

También conocido como 'el zar de la droga', fue el artífice de uno de los primero grandes cárteles de la droga y uno de los arquitectos de la industria del narcotráfico de México. Se convirtió en uno de los criminales más notorios del país tras su condena por el asesinato de un agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

Encarcelado desde 1989, Félix Gallardo se encontraba recluido en una prisión de máxima seguridad en el estado de Jalisco, en el occidente de México, a pesar de que sus abogados solicitaron en repetidas ocasiones el beneficio de prisión domiciliaria debido al deterioro de su salud.

De policía a gran capo de la droga

Nacido en en 1946 en Culiacán, en Sinaloa, un estado del noroeste de México que con los años se convertiría en sinónimo de narcotráfico, la vida de Félix Gallardo fue digna de una película de Hollywood y de hecho su figura obtuvo protagonismo en la cultura popular por la serie de Netflix, Narcos: México.

Comenzó siendo un agente de policía local y acabó escalando hasta que se convirtió en el guardaespaldas del gobernador de Sinaloa entre 1963 y 1968. Fue en esta época cuando empezó a entrar en el mundo de la droga gracias a sus vínculos con el narcotraficante Pedro Avilés Pérez, alías 'el león de la sierra'. A través de él, conoció a otros capos, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como 'Don Neto'.

Entre los tres fundaron el cártel en Guadalajara —capital del estado de Jalisco y un centro económico en rápido crecimiento—, la primera gran organización de México y una de las más poderosas del continente. Se convirtió en uno de los primeros en trasladar cocaína a Estados Unidos a gran escala y en forjar una alianza con los barones de la droga colombianos, incluido el cártel de Medellín de Pablo Escobar.

Auge y caída de Félix Gallardo

Gracias a su capacidad de liderazgo y su facilidad para moverse entre los grandes círculos del poder, logró expandir su negocio criminal entre los años 70 y 80. Los sobornos a las autoridades y funcionarios corruptos garantizaron su protección durante años.

Tuvo una mente innovadora para buscar nuevos canales para el tráfico de la droga, impulsando el uso de avionetas para trasportar grandes cantidades de cocaína a lo largo del continente. Se estima que su fortuna alcanzó los 500 millones de dólares.

Durante estos años se enfrentó en múltiples ocasiones con la ley, pero su auténtica condena llegó tras el secuestro, tortura y asesinato de Enrique 'Kiki' Camarena, agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), en febrero de 1985. El asesinato de Camarena provocó una disputa diplomática con Washington, que presionó intensamente a México para que detuviera a los responsables. Aunque su muerte está atribuida a Rafael Caro Quintero, detenido ese mismo año, también terminó arrastrando a Félix Gallardo, quien fue capturado el 8 de abril de 1989 y sentenciado en 1994 a 77 años de prisión.

Su salud se deterioró mucho en los últimos años. Padecía diabetes, hipertensión y problemas respiratorios. Además, estaba ciego de un ojo, prácticamente sordo e imposibilitado para caminar por sí mismo. Por esa razón, sus abogados habían pedido reiteradamente que se le concediera el permiso penitenciario que le permitiera cumplir el resto de su condena en su domicilio.