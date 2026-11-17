Deutsche Bank, el mayor banco privado de Alemania, se enfrenta a acusaciones de corrupción y de haber ignorado controles internos. Esas revelaciones proceden de una investigación periodística internacional titulada Inside Deutsche Bank que involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein y que ya es considerada la mayor filtración bancaria de la historia a nivel mundial.

Tras destaparse el escándalo, los títulos de la compañía han llegado a desplomarse un 6% en el DAX alemán.

La investigación acumula más de 15 millones de archivos internos -entre ellos alrededor de 10 millones de correos electrónicos, auditorías, informes de actividades sospechosas y actas de reuniones directivas-, que abarcan operaciones desde principios de la década de 2010.

¿Cómo se ha realizado la investigación?

Los documentos provienen de dos informantes anónimos que copiaron y extrajeron los archivos directamente de los sistemas internos de Deutsche Bank. Después, los enviaron a dos periodistas de investigación: el indio Josy Joseph y la sudafricana Khadija Sharife. Además de compartir el material con la prensa, entregaron la documentación al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), a su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y a la agencia tributaria y de aduanas del Reino Unido (HMRC).

Una vez recibidos los datos, fueron alojados y estructurados mediante la organización sudafricana sin ánimo de lucro Barracuda Media con el soporte técnico del Data and Research Center (DARC) en Alemania.

A partir de ahí y desde principios de 2026, más de 230 periodistas de más de 50 medios de todo el mundo analizaron los datos. Entre ellos destacan The New York Times, Financial Times, Der Spiegel, ZDF, Le Monde y en España Eldiario.es.

Los nombres propios: Trump, Epstein y oligarcas rusos

Según la información que han publicado los medios que han tenido acceso a los documentos, "Deutsche Bank pasó por alto una y otra vez señales de alerta de posible blanqueo de capitales y de violación de sanciones. El banco ignoró alertas para dar un trato de favor a clientes poderosos. Permitió que los intereses comerciales se impusieran a su propio sistema de cumplimiento normativo".

Entre los nombres propios que aparecen en los documentos, el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según informa elDiario.es, los archivos vinculan a dos sociedades del inquilino de la Casa Blanca con presuntas tramas de blanqueo de capitales en Rusia y Azerbaiyán. "Pago muchos impuestos", ha defendido Trump ante la prensa en el marco de una cumbre en Filipinas con líderes de varios países asiáticos. "No deberían haberlo hecho. Es ilegal que lo hagan", ha subrayado, tras ser preguntado sobre si estaba molesto por la filtración de estos documentos.

En el caso de Jeffrey Epstein, la investigación apunta a que la entidad procesó transacciones sospechosas por valor de casi 582 millones de dólares vinculadas al pederasta o a sus empresas, más del doble de los 250 millones conocidos hasta ahora. El magnate fue cliente de Deutsche Bank durante años cuando ya pesaban sobre él acusaciones por delitos sexuales.

Además, la filtración detalla las operaciones de oligarcas cercanos a Vladímir Putin —como Oleg Deripaska y Roman Abramovich— y los pagos que el banco ayudó a tramitar para el fallecido exvicepresidente sirio Rifaat al Asad, conocido como 'el carnicero de Hama' por su papel en la represión de 1982 en esa ciudad.

Deutsche Bank no ha negado las acusaciones

Por el momento, se trata de acusaciones de carácter periodístico basadas en el análisis de sus archivos internos. No obstante, dado que los informantes también entregaron esta documentación a las autoridades judiciales y fiscales de Estados Unidos y el Reino Unido, la filtración podría derivar en nuevas investigaciones oficiales o sanciones legales para la entidad

Los medios que forman parte de la investigación han querido subrayar que aparecer en esta base de datos no implica automáticamente haber cometido un delito, ya que incluye a miles de clientes legítimos. Asimismo, han anunciado que no publicarán los archivos en bruto en internet, pero que seguirán revelando nuevas entregas periodísticas durante los próximos meses.

Deutsche Bank no ha negado la autenticidad de los documentos. La entidad ha hecho público un comunicado en el que explica que las cuestiones planteadas por la investigación "se remontan a muchos años atrás, en algunos casos a décadas", que ya fueron revisados junto a los reguladores en su momento y que, bajo el liderazgo de su consejero delegado Christian Sewing, la entidad "ha experimentado una transformación fundamental" y ha invertido 7.000 millones de euros entre 2019 y 2025 para transformar su cultura corporativa y reforzar sus sistemas de control.