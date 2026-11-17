La Comisión Europea vuelve a acusar a Temu de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA). La empresa china seguiría sin aplicar en su plataforma medidas suficientemente eficaces para evitar que se ofrezcan productos ilegales.

El aviso llega tras una multa de 200 millones de euros por el mismo motivo que el Ejecutivo comunitario impuso en mayo de este mismo año.

Temu tiene ahora un plazo para examinar el expediente de la investigación y responder a dicho aviso por escrito. En el caso de que Bruselas confirme sus conclusiones preliminares, podría multar a la empresa asiática con hasta el 6% de su facturación anual mundial. Esta ascendió en 2025 a unos 62.000 millones de dólares —unos 56.500 millones de euros— según el informe anual publicado por PDD Holdings, matriz de Temu.

Controles ineficaces

Según la Comisión, los controles empleados para comprobar la seguridad de los artículos seguirían siendo ineficaz, además de que su sistema de moderación es aún débil y su régimen de sanciones no termina de disuadir a los vendedores. Desde Bruselas afirman que la empresa china sí que tiene controles, pero no examinan lo suficiente si los artículos cumplen los requisitos de seguridad que marca la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario también señala que, pese a identificar productos de alto riesgo, faltan inspecciones físicas y plantilla humana para hacer los controles definitivos. Habla de juguetes, electrónica o cosmética.

Temu ya ha comunicado que realizan "inversiones significativas en infraestructuras de cumplimiento normativo y que analizará cuidadosamente las conclusiones para mantener un diálogo constructivo con el objetivo de alcanzar una resolución amistosa".

Reincidencia en las sanciones

Fuentes comunitarias declaran que estas infracciones se registran por categoría y no por comerciante, por lo que la lista negra podría llegar tarde y de manera incompleta tratándole como primerizo. Esto quiere decir que quien sufre el cierre de una tienda puede seguir vendiendo a través de otras.

"Comprar en línea no debería significar arriesgarse a adquirir productos ilegales e inseguros", afirmó en un comunicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Henna Virkkunen, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia.