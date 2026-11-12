El papa León XIV insta a Fujimori a "escuchar al pueblo" en su regreso a Perú: "Vuelvo también a mi patria"

Tres millones de personas han asistido este miércoles al regreso del papa León XIV a Perú, su país adoptivo, en el que ha iniciado la tercera y última etapa de su gira por América Latina, que le llevó previamente a Uruguay y Argentina.

La bienvenida de vuelta a su tierra a León XIV ha sido masiva en todo el recorrido de más de diez kilómetros de distancia desde el aeropuerto hasta el centro histórico de Lima, donde se ha reunido con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno.

En un encuentro posterior en el Teatro Nacional de Lima, el papa le ha pedido a la mandataria que escuche a su pueblo, que "quiere ser oído". León XIV ha alentado a las autoridades peruanas a "cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro".

El papa León XIV y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante un encuentro con autoridades en el Gran Teatro Nacional del Perú, en LimaTIZIANA FABI / AFP

El pontífice ha recordado que Perú ha atravesado "momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes". Aunque sin citar ninguno, ha subrayado que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto".

Tanto en las calles del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima, como en la propia capital peruana, la gente se ha agolpado en ambos lados del recorrido que el papa ha hecho en un primer tramo en vehículo cerrado y, en la parte final, en el 'papamóvil'.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil, camino al Palacio de Gobierno del Perú, en LimaMiguel Marruffo / AFP

Fujimori busca la reconciliación nacional con la visita del papa

Keiko Fujimori, hija conservadora del expresidente Alberto Fujimori, ha aprovechado la visita de León XIV para señalar que Perú debe afrontar su "tarea pendiente" de reconciliación nacional, tras décadas marcadas por la violencia guerrillera, los abusos estatales y una profunda polarización política.

Desde Lima, Fujimori ha presentado al pontífice como una voz moral capaz de sanar viejas heridas mediante el diálogo, las instituciones democráticas y el respeto mutuo.

El papa León XIV y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en el acto del Gran Teatro Nacional de Perú, en LimaTIZIANA FABI / AFP

En este sentido, León XIV ha afirmado que "amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien". El papa también ha indicado a los responsables peruanos que "salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas".

"La Iglesia conoce el sufrimiento que provoca la violencia y desea permanecer cercana a quienes la padecen, alentando los esfuerzos de cuantos trabajan para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia", ha expresado.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante el encuentro en el Gran Teatro Nacional de Perú, en LimaTIZIANA FABI / AFP

Perú vivió hace unos meses su noveno cambio de presidente en diez años con la investidura de la nueva presidenta Keiko Fujimori, tras haber ganado las elecciones presidenciales de manera muy ajustada, por una diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta.

La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la primera mujer en ser elegida jefa del Estado de Perú, un hito con el que busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, en una espiral de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con los votos del fujimorismo.

Recibimiento en el aeropuerto

El avión procedente de Buenos Aires con el pontífice a bordo aterrizó procedente de Buenos Aires a las 17:00 (23:00 hora peninsular española) en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y que se encuentra en la portuaria provincia de Callao, aledaña a la capital peruana.

Al descender de la escalera de la aeronave, el papa fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori y su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quienes le dieron al pontífice la bienvenida en su regreso al país. Asimismo, León XIV recibió un ramo de flores por parte de una pareja de niños, a la vez que el coro infantil de Sinfonía por el Perú entonaba una canción.

El papa también salió momentáneamente de la alfombra roja que recorrió junto a Fujimori para saludar a un grupo de menores huérfanos que residen en albergues estatales, y seguidamente continuó los saludos protocolarios con los obispos peruanos.

El papa León XIV es recibido por la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y dos niños con flores a su llegada a la Base Aeronaval del Callao, en LimaAP Photo/Andrew Medichini

"La papa y el papa son peruanos"

La frase que se repetía estos días en Perú era "el papa vuelve a casa", y su imagen aparece en el transporte público, en carteles o en camisetas con lemas como "La papa y el papa son peruanos".

Y es que León XIV nació en Chicago, pero llegó a Perú como misionero hace más de 40 años y tiene nacionalidad peruana. En el país andino se le recuerda como un hombre muy cercano a la gente, y que llegaba en burro o en caballo hasta los pueblos más remotos. Fue obispo de Chiclayo, en el norte, ciudad que también visitará estos días.

El propio pontífice ha destacado: "Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", ha dicho en el acto celebrado en el Teatro Nacional. "Me alegra profundamente volver al Perú", fueron las primeras palabras del papa tras su llegada de Argentina, después de incluso cantar el himno nacional en la recepción oficial junto a Fujimori.

"No tengo palabras para agradecer esa acogida tan calurosa de haber vuelto a mi casa", ha agregado posteriormente León XIV, al celebrar la alegría y la oración con la que todos los asistentes a la Nunciatura Apostólica lo esperaron durante varias horas.

En ese recinto ha rezado con ellos, antes de descansar al término de su primer día de visita en el país. "Puede seguir la fiesta, pero no toda la noche", ha manifestado el papa, que rezó el Padre Nuestro y dio la bendición a todas las personas que lo esperaban en esta zona de la ciudad.

El papa León XIV habla desde el balcón de la Nunciatura Apostólica este miércoles, en LimaEFE / Aldair Mejía

Perú es uno de los países de mayor tradición católica de América Latina; seis de cada diez peruanos se consideran católicos. Se espera una asistencia multitudinaria a los actos del pontífice. Incluso algunas empresas han dado días libres a los empleados para que acudan. El papa ha sido recibido por la presidenta Keiko Fujimori, quien habla de esta visita como un "maravilloso regalo" para el país.

León XIV hace este exigente viaje apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en una intervención en la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La agenda de León XIV en Perú

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina, con un total de seis días donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.

Este jueves tendrá un encuentro con distintos colectivos de la sociedad peruana en la Plaza Mayor de Lima, un acto donde se espera que el pontífice dé su mensaje más político. El papa también tendrá una reunión con representantes de víctimas de miembros de la Iglesia.

El viernes, el papa volverá a su querida diócesis de Chiclayo, de la que salió hace tres años rumbo al Vaticano y a la que ahora vuelve como pontífice. Allí León XIV hará una visita privada a la iglesia San Óscar Arnulfo Romero, un templo ubicado en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, donde el pontífice intercedió para que se reconstruyese de cero, al conseguir fondos de benefactores estadounidenses.

El papa también volverá a la Catedral Santa María de Chiclayo, el templo que regentó durante ocho años como obispo de esta diócesis que resultaron claves en el camino de Robert Prevost a convertirse en el líder de la Iglesia católica.

El sábado viajará en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, un pueblo rural de los Andes peruanos en la norteña región de Cajamarca, a donde llegarán fieles de otras localidades de alrededor para una emotiva homilía.

El papa cerrará su recorrido por la Diócesis de Chiclayo en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en la población de Zaña, lugar donde murió el santo español, para clausurar el año jubilar por los 300 años de la canonización de este santo al que Prevost guarda devoción.

León XIV cambiará escenario del tradicional rezo del ángelus que hace los domingos en la Plaza de San Pedro del Vaticano y el domingo 15 lo hará en la Plaza Mayor de Cusco, la antigua capital del imperio incaico. Desde lo alto de los Andes peruanos, el pontífice bajará a la selva amazónica para llegar el mismo domingo a la ciudad de Pucallpa, donde sostendrá un encuentro con representantes de pueblos indígenas de la Amazonía peruana.

El papa se despedirá de Perú el domingo con una masiva misa en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, un multitudinario y apoteósico acto que pondrá colofón al momento que tanto él como los peruanos llevan esperando meses desde que fue nombrado pontífice por el Vaticano.