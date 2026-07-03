La autoridad electoral peruana proclama oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa
- La nueva presidenta será investida el 28 de julio
- Su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, ha anunciado que no reconocerá su victoria
La autoridad electoral peruana ha proclamado oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras un largo recuento de los votos depositados en las elecciones del pasado 7 de junio.
El Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral del país, ha anunciado la proclamación después de que los resultados oficiales ya se dieran a conocer el pasado 29 de junio. La candidata ultraderechista, líder del partido Fuerza Popular, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se impuso al candidato de izquierda Roberto Sánchez en la segunda vuelta. Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos frente al 49,865 % de Sánchez. La diferencia ha sido tan sólo de 49.641 papeletas.
"Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí", ha escrito Fujimori en redes sociales. "Empieza una nueva etapa", ha añadido.
Investidura el 28 de julio
La nueva presidenta recibirá las credenciales el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional de Lima, y será investida el 28 de julio en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú, informa Efe. Luis Galarreta será nombrado vicepresidente primero y Miguel Torres vicepresidente segundo.
El Gobierno español ha felicitado a Fujimori por su victoria y al pueblo peruano por el desarrollo del proceso electoral.
Con su triunfo, Fujimori, que durante la campaña ha hecho bandera de la lucha contra el crimen organizado, se suma al resto de líderes de extrema derecha que gobierna en países de la región.
Sin embargo, Roberto Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori. El candidato de la izquierda ha denunciado, pero sin aportar pruebas, un supuesto fraude en el voto de los peruanos en el exterior.
En diez años, Perú ha tenido ocho presidentes por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo.