La autoridad electoral peruana proclama oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa

La autoridad electoral peruana ha proclamado oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras un largo recuento de los votos depositados en las elecciones del pasado 7 de junio.

El Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral del país, ha anunciado la proclamación después de que los resultados oficiales ya se dieran a conocer el pasado 29 de junio. La candidata ultraderechista, líder del partido Fuerza Popular, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se impuso al candidato de izquierda Roberto Sánchez en la segunda vuelta. Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos frente al 49,865 % de Sánchez. La diferencia ha sido tan sólo de 49.641 papeletas.

"Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí", ha escrito Fujimori en redes sociales. "Empieza una nueva etapa", ha añadido.