Roberto Sánchez se niega a reconocer los resultados electorales que darían el triunfo a Fujimori en Perú

El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha denunciado este martes, sin aportar pruebas, que existe "un fraude en desarrollo" respecto a la votación en el exterior de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú del pasado 7 de junio, que está próximo a perder frente a la derechista Keiko Fujimori. Ha anticipado que no reconocerá como presidenta del país a su rival.

Horas antes, el líder de Juntos por el Perú (JP) y autoproclamado heredero del expresidente, Pedro Castillo, había presentado un recurso para anular estos votos extranjeros. De ser aceptada, esta medida le haría ganar la contienda al contabilizar solo los votos en el territorio nacional. Sin embargo, Roberto Sánchez ha aclarado que, pase lo que pase con este recurso, no considerará a Fujimori como presidenta legítima: "En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori, y haremos la lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución", ha afirmado en una rueda de prensa.

Por su parte, su rival ha sostenido que "deben respetarse los resultados electorales"

Con el escrutinio al 99,71%, la líder del partido Fuerza Popular tiene el 50,11% de los votos válidos, frente al 49,88% de Sánchez. Les separa una diferencia de 40.468 votos. Sin embargo, estos porcentajes se invertirían en caso de que se anulasen los votos en el exterior, ya que el izquierdista posee el 50.11% de los votos válidos a nivel nacional, con 40.925 sufragios más que la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Debido a que a la larga duración del conteo, que lleva ya casi tres semanas, y a la escasa diferencia entre ambos durante todo el proceso, ninguno de los dos candidatos había reclamado la victoria ni reconocido la victoria. Aún queda algo menos del 0,30% de los votos por registrarse.

Fue Keiko Fujimori la primera en colocarse en cabeza al inicio del conteo, gracias a su superioridad en zonas como Lima, donde obtuvo una ventaja del 63%. Sin embargo, gracias al voto de las zonas rurales y del sur andino, Sánchez fue capaz de alcanzarla e incluso superarla, pero no ha sido capaz de mantener su ventaja a nivel nacional tras el inicio del conteo extranjero, donde Fujimori se ha sobrepuesto de forma notoria con más del 60% de los votos.

¿En qué se basa el recurso de anulación? El candidato progresista ha argumentado que esta solicitud de anulación se sostiene en que se vulneró la norma electoral al "modificarse las reglas para la segunda vuelta" y "no garantizarse adecuadamente la custodia de los votos hasta su llegada a Lima". La acusación de Juntos por el Perú se sostiene en la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el canciller Carlos Pareja (acusado de fujimorista por la izquierda), de eximir a los consulados de enviar digitalmente los resultados de la votación de cada país. Por el contrario, la Cancillería decidió que lo correcto era enviar físicamente las actas hasta Lima para que fuesen digitalizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios. Sánchez considera que este viaje de las actas a la capital de Perú se hizo sin las debidas garantías para evitar su manipulación. El ministerio explicó en un comunicado que el voto en el extranjero no pudo ser registrado digitalmente debido a "dificultades técnicas y operativas del aplicativo" y que solo "cumplieron con funciones logísticas y consulares". A pesar de todo, JP ha presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra Pareja, con el objetivo de que sea inhabilitado durante diez años por un delito contra la voluntad popular. "Hoy creemos que es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien debe actuar para esta acción, por cuanto se ha transgredido la intangibilidad de la normativa electoral", ha asegurado Sánchez. Sin embargo, ni el candidato ni el partido se mostraron en contra de esta metodología cuando fue informada antes del día de la elección. Las misiones de observación electoral no han determinado aún que este cambio supusiese una sospecha de fraude.