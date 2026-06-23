Sánchez presenta un recurso para anular los votos en el exterior de Perú con el que ganaría las elecciones a Fujimori

El candidato izquierdista Roberto Sánchez ha presentado este lunes un recurso para anular la votación en el exterior de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que está cerca de perder ante la derechista Keiko Fujimori. De ser aceptada, esta medida le haría ganar la contienda al contabilizar solo los votos en el territorio nacional.

Con el escrutinio al 99,71%, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.600 votos; pero los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez lograría el 50,11% de los votos válidos con 40.793 sufragios más que Fujimori, que registraría el 49,88%.

A través de un mensaje en la red social X, Sánchez ha explicado que han presentado esta solicitud al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al considerar que el proceso electoral "ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial".

El candidato que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) considera "una grave irregularidad" que para esta segunda vuelta se dejase de transmitir de manera digital los resultados de 119 oficinas consulares en el exterior, lo que obligó a esperar a que las actas llegasen a Lima para ser escrutadas.

De acuerdo igualmente a Sánchez, el traslado de las actas se hizo sin la debida cadena de custodia, algo de lo que culpa al canciller, Carlos Pareja, a quien su partido Juntos por el Perú ha denunciado por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.

La agrupación de Sánchez acusa a Pareja de haber "desmantelado de forma arbitraria e injustificada" el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior, al haber enviado las actas de sufragio a Perú en valijas diplomáticas que presuntamente incumplieron con los estándares de seguridad.