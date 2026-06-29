Fujimori se impone a Roberto Sánchez en unas reñidas elecciones y se convierte en la presidenta de Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori se ha impuesto al izquierdista Roberto Sánchez como próxima presidenta de Perú tras una reñida segunda vuelta celebrada el 7 de junio.

Un total de 22 días después ha concluido el escrutinio, revelando una estrecha diferencia: tan solo 49.641 votos han separado a Fujimori de Sánchez. Por tanto, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, la líder del partido Fuerza Popular ha obtenido el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que ha sumado un total de 9.173.755 papeletas. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

En un mensaje en redes sociales, Fujimori ha escrito que espera "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad" la proclamación. "Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruano", ha añadido.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país. Ya el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.