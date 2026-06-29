Fujimori se impone a Roberto Sánchez en unas reñidas elecciones y se convierte en la presidenta de Perú
- La líder del partido Fuerza Popular ha ganado la segunda vuelta, celebrada el 7 de junio, por cerca de 50.000 votos
- Era la cuarta vez que presentaba su candidatura y busca reivindicar el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori
La candidata derechista Keiko Fujimori se ha impuesto al izquierdista Roberto Sánchez como próxima presidenta de Perú tras una reñida segunda vuelta celebrada el 7 de junio.
Un total de 22 días después ha concluido el escrutinio, revelando una estrecha diferencia: tan solo 49.641 votos han separado a Fujimori de Sánchez. Por tanto, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, la líder del partido Fuerza Popular ha obtenido el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que ha sumado un total de 9.173.755 papeletas. Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.
En un mensaje en redes sociales, Fujimori ha escrito que espera "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad" la proclamación. "Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruano", ha añadido.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país. Ya el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.
La oposición denuncia fraude y dice que no reconocerá a Fujimori
La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ha logrado, de esta manera, ser elegida presidenta en su cuarta candidatura tras haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori. Además, denuncia sin aportar pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito. Esto podría haberle dado el triunfo a él, ya que fue el más votado dentro del territorio nacional.
Las últimas elecciones han sido de las más complejas de la historia de Perú. Tuvo un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto. Fujimori fue la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.
Ocho presidentes en diez años en Perú
El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política. En diez años, Perú ha tenido ocho presidentes por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría de ellas con votos del fujimorismo.
Con esta victoria regresa el fujimorismo al poder veinticinco años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón tras destapase un gigantesco escándalo de corrupción en su administración. Esto y los delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra lo llevaron a ser posteriormente condenado a 25 años de cárcel.
La líder y candidata del partido fujimorista Fuerza Popular ha basado su campaña en "recuperar el orden" como premisa principal. Una promesa que no es baladí para muchos peruanos preocupados por el incremento de la inseguridad ciudadana en el país por el auge del crimen organizado. También ha enarbolado como bandera el legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con una estrategia que le costó la cárcel.