Keiko Fujimori se asegura la Presidencia de Perú cuando solo faltan un 0,2% de votos por contar

Tras intentarlo en 2011, 2016 y 2021, finalmente Keiko Fujimori ha logrado su ansiada Presidencia de Perú con una ajustadísima victoria en las elecciones, tras derrotar al candidato izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta que se produjo el pasado 7 de junio.

Su proclamación para los próximos cinco años llega después de más de 15 días de conteo y con apenas 40.000 votos de diferencia. Aunque aún todavía falta por contar un 0,2% de los votos, la actual diferencia entre ambos ya es matemáticamente imposible de superar para su adversario. De esta forma, Fujimori se convierte en la novena persona en asumir el cargo de presidente de Perú en los últimos diez años.

Finalmente, la que fuera primera dama de la República de Perú entre 1994 y 2000, durante el mandato de su fallecido padre Alberto Fujimori (1990-2000), ha obtenido el 50,11% del apoyo general con 9,2 millones de votos. Sin embargo, su rival Sánchez ha sido más votado dentro del electorado nacional. Han sido los peruanos residentes fuera del país los que han apoyado de forma masiva a la candidata de Fuerza Popular, que ha recibido el 63% de las papeletas internacionales, lo que equivalen a casi 200.000 votos. Esta relevancia del voto exterior ha llevado al líder del partido Juntos por el Perú (JP) a denunciar un fraude respecto a la votación en el extranjero y a anunciar que "no recocerá como presidenta" a Fujimori.

De hecho, Sánchez ha exigido la anulación de estas papeletas, ya que sostiene que la decisión de la Cancillería de enviar las actas de cada consulado físicamente hasta Lima en vez de digitalmente "no garantizaba adecuadamente su custodia". Esta decisión, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se debió a que estas papeletas no pudieron ser registradas telemáticamente debido a "dificultades técnicas". Ni el candidato ni el partido se mostraron en contra de esta metodología cuando fue informada antes del día de la elección.

Por ahora, el izquierdista y heredero político del expresidente Pedro Castillo ha recibido la negativa del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, que ha declarado como "improcedentes" estos pedidos de nulidad. Sin embargo, Sánchez asegura que buscará apelar esta resolución: "Si el jurado electoral especial dice que no procede, vamos a apelar e iremos al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)", ha proclamado este miércoles. "El pleno tendrá que decidir. Tenemos nuestras razones y hay magistrados que apoyan nuestra versión porque nosotros no hemos originado esta afectación grave".

¿Qué esperar de estos cinco años de fujimorismo? La estrategia de Fujimori para alcanzar el Palacio de Gobierno se ha basado en mostrar una imagen de "orden" y de "reconciliación" entre la clase política y los ciudadanos, que han visto cómo en la última década ocho presidentes diferentes han asumido el poder en una época de clara inestabilidad. Además, Keiko se convierte en la primera presidenta electa del país, sin contar a Dina Boluarte, que llegó al cargo por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo. Su campaña política se ha centrado, como gran parte de los candidatos conservadores en Sudamérica, en prometer "mano dura" contra la criminalidad, para hacer frente al problema de inseguridad nacional del país, con más de 700 homicidios en lo que va de año. Asegura que va a crear "megacárceles de máxima seguridad". En materia de geopolítica, Keiko busca alinearse con el resto de líderes derechistas de la región, como Javier Milei, Daniel Noboa o José Antonio Kast. Respecto a la economía, Fujimori es una liberal que busca disminuir el gasto estatal y que ha prometido la "autonomía e independencia" del Banco Central de Reserva.