Perú, Argentina y Uruguay: la gira latinoamericana que pone a prueba la salud de León XIV

Cuando León XIV recibió el alta del hospital Gemelli el 13 de octubre, salió del centro hospitalario sin cáncer pero también sin un tercio de su pulmón derecho. Aunque León retomó rápidamente su agenda sin muestras de sufrir secuelas, no pocos daban por hecha una cancelación o, como mínimo, con un recorte de su largo y esperado viaje a Latinoamérica. Menos de un mes después, el papa emprende su gira más larga y ambiciosa hasta la fecha, y sin cambiar una coma del programa. Durante 12 días visitará tres países, tomando 14 vuelos —dos de ellos transatlánticos de más de 14 horas de duración— y al regresar a Roma habrá recorrido 31.000 kilómetros.

Ya el mismo día del alta, el cirujano que le extirpó el tumor maligno al papa, Stefano Margaritora, admitió que era un viaje largo, pero fue tajante al decir que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar” la gira. Y ha tenido mucho que ver la determinación de León, o, como diría quien, su testarudez, un rasgo bien conocido de Francisco, pero que, en este papa, hasta ahora no había aflorado.

“Si León va a realizar este viaje es, sencillamente, porque quiere”, afirmaba rotundamente en un reciente encuentro con la prensa el arzobispo Paul Gallagher, la figura más cercana a un ministro de Exteriores de la Santa Sede como secretario para las Relaciones con los Estados. “La planificación estaba ya muy avanzada y el papa lo esperaba con ilusión. Desde el punto de vista clínico, todas las recomendaciones médicas son muy positivas, por lo que León considera que puede ir”, añadía Gallagher. La Santa Sede confirmó días antes del inicio de la gira que León viajará a América Latina acompañado del dispositivo médico habitual.

Perú: el regreso a casa

Por “puede ir”, se sobreentiende que “puede ir” a Perú, porque es esta una gira concebida alrededor del retorno del papa a su país de adopción, en el que ha pasado más de veinte años de su vida, al que llegó como misionero y del que se marchó como obispo. Y, en particular, del regreso a Chiclayo, la ciudad peruana a la que estuvo estrechamente vinculado nueve años. Una ciudad que siente tan suya que, en sus primeras palabras como pontífice desde la logia central de la basílica de San Pedro, se refirió a su “querida diócesis de Chiclayo”.

Se esperan grandes emociones en la llegada de León a Chiclayo, el viernes 13 de noviembre. Ese mismo día presidirá una misa multitudinaria, se encontrará con la iglesia local y con universitarios, e irá al distrito de La Victoria para visitar la capilla San Óscar Arnulfo Romero, el lugar de culto dedicado por los fieles al arzobispo salvadoreño conocido como “la voz de los sin voz” por su defensa de la justicia social y los derechos humanos. Romero es venerado en toda América Latina después de ser asesinado en 1980 por un paramilitar de extrema derecha. El obispo Prevost consiguió fondos para reconstruir la capilla de cero y la obra ha acabado justo para la llegada del papa.

Fotografía que muestra la estatua del papa León XIV el 13 de octubre de 2026, frente a la playa de Pimentel (Perú).Paula Bayarte / EFE

En los días sucesivos, el pontífice utilizará Chiclayo como base de operaciones para viajar en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra norte de Perú, un lugar remoto que el obispo Prevost se empeñaba en visitar frecuentemente como parte de su diócesis. También saltará de Chiclayo a Cusco, en los Andes, incluyendo un encuentro con fieles en el parque arqueológico nacional de Saqsaywaman, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, una altitud que pondrá a prueba el mermado pulmón del papa. Y volará a Pucallpa, en el Amazonas peruano, donde se encontrará con representantes de los pueblos amazónicos.

Ya de vuelta en Chiclayo, participará en el cierre del año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, considerado el padre de la Iglesia Católica en Perú. En el siglo XVI, desde su Mayorga natal, cerca de Valladolid, Toribio de Mogrovejo cruzó el Atlántico para ir a predicar el Evangelio a las comunidades indígenas, utilizando el quechua y el aimara. El papa visitará su santuario, situado en Zaña, a una hora de Chiclayo.

Sin olvidar su paso por Lima, con encuentro incluido con la recién elegida presidenta Keiko Fujimori. En su periplo por su pasado peruano, León solo se saltará Chulucanas, su primer destino como misionero, y Trujillo, donde vivió once años ocupando diversos cargos.

Se cierra la herida con Argentina

Si con su regreso a Perú, León XIV salda una deuda con su país de adopción, antes, al viajar a Argentina, el papa cerrará una herida abierta por Francisco, que después de ser nombrado papa jamás regresó a su tierra natal. El domingo 8 de noviembre, casi 40 años después de Juan Pablo II, un papa volverá a pisar Buenos Aires. Dos eventos centrales en su visita, ambos el lunes 9: la misa junto al Monumento de los Españoles y las Vísperas con los obispos argentinos en la catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, que incluirá un breve pero sentido recuerdo al papa argentino.

Se van a mirar con lupa los encuentros entre el papa y Javier Milei, representantes de dos maneras totalmente opuestas de entender el mundo. Como Francisco, León defiende la justicia social o la necesidad de que el Estado defienda la dignidad humana o el bien común, y se espera que mantenga ese mensaje en una Argentina en dificultades, donde un tercio de la población vive en la pobreza. Mensaje opuesto a los principios ultraliberales que el presidente argentino lleva aplicando en el país desde que fue elegido.

Ahora bien, en un viaje papal rara vez saltan chispas con el mandatario del país visitado. Como dice el arzobispo Gallagher sobre Milei, “durante una visita papal, es habitual que la gente se comporte de la mejor manera posible”. Como en su discurso ante las Cortes durante su viaje a España, es de esperar que, en Argentina, León mantenga íntegros sus valores, pero también que tienda la mano en aquello que le une a Milei, como el rechazo al aborto y la eutanasia.

Un hombre permanece frente a su tienda, decorada con banderas del Vaticano que muestran la imagen del papa León XIV, en Esteban Echeverría, Buenos AiresLUIS ROBAYO / AFP

Uruguay, puerta de entrada secular a América Latina

El regreso del papa a Perú y de un papa a Argentina han eclipsado la primera etapa de la gira. La visita a Uruguay sorprendió a muchos por ser el país más secularizado de América Latina. Iglesia y Estado se separaron hace más de un siglo y, hoy, apenas se definen como católicos entre el 30 y el 36 por ciento de la población, según diversas estimaciones, lejos del 60 por ciento de finales del siglo XX. Tan ausente está la religión católica de la vida pública que, en Uruguay, oficialmente, las fiestas de Navidad, Reyes y Semana Santa se denominan oficialmente Día de la Familia, Día de los Niños y Semana de Turismo.

Aun así, la Iglesia Católica Uruguaya confía en que el papa apele a las raíces religiosas del país para insuflar nueva vida a la fe católica. Aspiran a reunir a 60.000 personas en el mítico Estadio del Centenario para una vigilia de oración la noche del sábado 7. Antes, en su encuentro del viernes 6 con el presidente Yamandú Orsi, del partido y movimiento de izquierdas Frente Amplio, el papa “apreciará el papel activo de Uruguay en la ONU, su defensa del multilateralismo —no hay que olvidar que la sede de Mercosur está en Montevideo— y los derechos humanos y su posición contra la guerra”, dice el exembajador de Uruguay ante la Santa Sede Guzmán Carriquiry.

Por último, la Santa Sede ha confirmado que, durante la gira, el papa se encontrará con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Como obispo y, más tarde, como pontífice, León tuvo un papel clave en el desmantelamiento del Sodalicio de Vida Cristiana, un influyente grupo católico peruano acusado de abusos sexuales y psicológicos.