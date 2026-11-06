El temor a una crisis en la IA tiñe de rojo la renta variable europea y asiática mientras Wall Street intenta rebotar

Vuelco aciago de los mercados financieros por el temor a una crisis en el sector de la inteligencia artificial. Las bolsas europeas han despedido la sesión de este viernes en rojo, con un DAX de Fráncfort que ha liderado las pérdidas en el Viejo Continente y que ha despedido el viernes con una corrección cercana al 2%. Por detrás, Londres, París y Milán que han terminado la jornada con recortes del entorno del 1%.

Tras ellas, el Ibex 35 que ha acabado la semana también en rojo, pero con caídas más contenidas. Hay que tener en cuenta que el selectivo español es un índice que apenas está expuesto al sector tecnológico, que es el que está tirando a la baja de la renta variable. Concretamente, la bolsa de Madrid ha despedido la sesión con una corrección del 0,6% y 19.369 puntos.

Si miramos a Ibex por dentro vemos que ha liderado las caídas al cierre de sesión Acerinox, que ha sufrido una corrección del 3,55%. Le sigue Fluidra, que se anota unas caídas superiores al 2% y Mapfre, que ha terminado la sesión con un retroceso del 1,85%. En el otro lado, el valor que mejor comportamiento ha tenido este viernes es Solaria, que ha conseguido revalorizarse al cierre más del 3,5%. Por detrás, Acciona Energías Renovables, con un repunte superior al 3% y Merlin Properties, que ha despedido la semana con un avance del 2,8%.

Wall Street intenta rebotar tras la debacle del jueves

Wall Street ha intentando un rebote técnico este viernes tras el severo varapalo del ya denominado "Jueves Negro", en el que los principales índices firmaron su peor sesión en años.

El Nasdaq 100, que sufrió una corrección el jueves superior al 5% y firmó su peor día en 18 meses, ha liderado este viernes este intento de recuperación con avances del 1% al cierre, impulsado por la caza de gangas en gigantes de los semiconductores como NVIDIA, que desde las 'midterms' ha perdido un 10% aunque este viernes ha rebotado algo más de un 3%, AMD, que ha conseguido una revalorización del 10% y Micron, que se ha impulsado más de un 5%.

Estas intensas subidas y bajadas muestran, en cualquier caso, la enorme volatilidad a la que se enfrenta la industria de la Inteligencia Artificial y las empresas que orbitan a su alrededor.

Sin embargo, el optimismo es moderado y el mercado se debate en un signo mixto con un S&P 500 que suma casi un 0,5% al cierre y un Dow Jones que ha despedido la sesión con una ligera corrección del 0,3%. Todo ello, tras la publicación de un informe oficial de empleo en Estados Unidos mucho más sólido de lo previsto.

Desplome en Corea y Japón

Las bolsas asiáticas han reaccionado este viernes con fuertes caídas ante la posibilidad de una regulación más restrictiva en Estados Unidos, que frene los desarrollos de inteligencia artificial, tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato. El Kospi, principal índice coreano, ha cerrado con una caída del 6%, si bien abrió con un desplome superior al 8%. El Nikkei japonés, mientras tanto, se ha hundido un 5,96 % al cierre.

El parqué chino no ha sufrido tanto, en cambio. La bolsa de Shanghái ha registrado pérdidas del 1,1% y la de Hong Kong, del 1,3%, por lo que han salido mejor paradas que la de Shenzhen, más expuesta a la tecnología, que ha cerrado con una caída del 2,57%.