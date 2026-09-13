OpenAI no saldrá a bolsa este año ante los riesgos de seguridad de los modelos avanzados de inteligencia artificial

El consejero delegado (CEO) de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado que la creadora de ChatGPT no saldrá a bolsa este año ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de inteligencia artificial (IA).

"Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa. No sentimos presión para hacerlo", ha explicado Altman en una entrevista con la revista Fortune.

Ha dicho que la matriz tecnológica todavía tiene "muchas cosas que hacer respecto a lo que se requerirá para la seguridad y la alineación", al tiempo que ha insistido en que la compañía está dispuesta a tomar decisiones "contrarias al beneficio financiero inmediato" de sus inversores para "salvaguardar" el control humano sobre la tecnología.

El CEO de OpenAI también ha reconocido que la compañía ha estado ralentizando algunos procesos de entrenamiento y ha calificado de "inaceptable" cualquier escenario en el que exista una posibilidad del 10% de una catástrofe derivada de la falta de control sobre softwares de inteligencia artificial.

"Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos económicos, ni otros factores se interpongan en el camino", ha subrayado Altman.