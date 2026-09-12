El CEO de Anthropic pide la desaceleración inmediata en el desarrollo de la IA y avisa: se puede "perder el control"

El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, ha reclamado este sábado una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de inteligencia artificial (IA), tras advertir de que la tecnología avanza hacia una dinámica de "automejora recursiva" que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

"Dada la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA, me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias", advierte Amodei en un extenso ensayo publicado en su página web.

El CEO de la empresa responsable de Claude cita en concreto dos motivos para su petición. El primero es la "automejora recursiva" de la IA, es decir, su capacidad para desarrollarse a sí misma que ha propiciado "avances drásticos" durante el verano, y que si no se controla "podría superar nuestra capacidad de comprender y controlar estos sistemas".

El segundo es el denominado "incidente de Hugging Face de OpenAI", en el que un grupo de IA realizaron ataques informáticos en equipo sin que hubiera una petición inicial al respecto "sacrificándose por el bien del grupo" y que "podría haber causado un daño catastrófico", según Amodei. Además, alerta de que han ocurrido incidentes similares en otras empresas, incluida Anthropic.