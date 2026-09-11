Anthropic afirma que desarticula complots que usan su IA para desarrollar armas biológicas

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha reconocido este jueves que ha frustrado varios posibles complots en los que se utilizaron sus modelos de IA para efectuar investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.

La compañía ha indicado en un informe que detectó y bloqueó estos usos indebidos durante 2026, aunque no pudo determinar si los estudios tenían fines legítimos o maliciosos, por lo que optó por bloquearlos ante el riesgo de que sus modelos pudieran contribuir al desarrollo de patógenos peligrosos.

"Si bien las evaluaciones son útiles porque proporcionan evidencia de capacidad, no pueden demostrar concretamente que dicha capacidad se utilizaría alguna vez para desarrollar armas biológicas en el mundo real", explica la empresa en el documento.

Hasta el momento, la corporación californiana negó que tuviera constancia de que alguna empresa privada haya compartido públicamente "evidencia del posible mal uso de sus plataformas para el desarrollo de armas biológicas".

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