Anthropic ha revelado este jueves que su modelo de IA Claude hackeó los sistemas de tres empresas durante unas pruebas después de que un error de configuración le diera acceso a Internet.

Esta confesión llega días después de que su rival OpenAI revelara un episodio de una de sus IA que hackeó a la empresa de inteligencia artificial Hugging Face.

Anthropic ha señalado que una mala configuración permitió que los modelos de Claude llegaran a Internet desde entornos de prueba que se suponía que estaban aislados, lo que provocó un "acceso no autorizado a los sistemas de tres organizaciones".

Las amenazas de seguridad de la IA La compañía identificó los incidentes después de revisar 141.006 sesiones de prueba, un proceso que lanzó luego de que OpenAI revelara la semana pasada que un agente autónomo impulsado por sus modelos de IA se volvió deshonesto durante una prueba de seguridad y desencadenó un ataque que comprometió la infraestructura de Hugging Face. Las infracciones indican que las crecientes capacidades de la IA ya están alimentando las amenazas a la seguridad que los expertos temían desde hace mucho tiempo e incluso los principales desarrolladores pueden verse sorprendidos por las fallas que sus modelos pueden explotar. Apple demanda a OpenAI por sustracción de secretos industriales en plena batalla por la IA y el hardware "Claude comprometió la infraestructura de las organizaciones afectadas utilizando técnicas básicas, como explotar contraseñas débiles y puntos finales no autenticados", ha indicado la entidad. Anthropic ha especificado que los incidentes han involucrado tres modelos separados: Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 y un modelo de investigación interno. Los primeros casos se remontan a abril y ocurrieron en entornos de evaluación que carecían de lo que la empresa describió como salvaguardas estándar. Fin de mes ¿Cómo utilizamos la IA? Escuchar audio