Cambios físicos que no existen: la peligrosa tendencia de perfiles de IA en TikTok que venden guías para adelgazar

Perfiles de TikTok de falsas influencers generadas con inteligencia artificial (IA) enseñan los "cambios de sus cuerpos" y promocionan aplicaciones, rutinas y guías para "lograr ese físico". Ninguna de estas cuentas avisa de que las protagonistas y sus cambios físicos no existen porque no son personas reales: están creadas con IA. En VerificaRTVE hemos investigado una decena de cuentas y las hemos analizado con expertos para conocer las n

Creadas con IA: estas cinco mujeres no existen En VerificaRTVE hemos investigado una decena de cuentas de TikTok y hemos centrado el análisis en las cinco que acumulaban más de 180.000 seguidores. Todas tienen el avatar de mujeres en sus perfiles que relatan su "increíble cambio físico" tras seguir la rutina de las aplicaciones o guías que ellas mismas promocionan. que promocionan o de sus propias guías. Para poder acceder a los contenidos de esas aplicaciones, es necesario realizar compras una vez que se descargan. Con las guías es similar, hay que comprarlas directamente desde un portal de venta. Estas cuentas no avisan de que las protagonistas de sus vídeos son avatares creados con inteligencia artificial y sus seguidores mantienen conversaciones con ellas como si fueran personas reales. Comentarios a los que los perfiles responden recomendándoles de nuevo las plataformas y guías. Ninguno de los casos analizados señala explícitamente en la biografía de su perfil o en el contenido de sus vídeos que están creados con IA (1, 2, 3, 4 y 5), pese a que la política sobre contenido generado por inteligencia artificial (AIGC) de TikTok obliga a los creadores a "comunicar con claridad cualquier uso que hagan de la IA en su contenido para fomentar la transparencia y la confianza entre los usuarios". Tras consultar a TikTok por estos perfiles, han declarado que han "suspendido todas las cuentas por incumplir nuestras Normas de la Comunidad". Hemos comprobado que desde el día 11 de septiembre ya no están disponibles. Las herramientas de detección de inteligencia artificial concluyen que estos cinco perfiles están creados con esta tecnología. Hive Moderation y Truth Scan lo determinan con un 99%, 92% y 80% de fiabilidad en su predicción y, por su parte, Google SynthID señala que los vídeos analizados de dos de estos cinco perfiles están creados con la IA de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Resultado de las herramientas de detección de inteligencia artificial VerificaRTVE Observando las cuentas, vemos que siguen el mismo patrón. Cada protagonista usa prendas de vestir muy parecidas y con los mismos colores en todos sus vídeos, tanto en el "antes" de la pérdida de peso como en el "después". Al igual que los movimientos, replican los escenarios de un perfil a otro: habitaciones, baños, cocinas, vestuarios de gimnasios o salas de estar. Vemos las mismas estancias en todos los perfiles, solo cambian el color de los muebles, o de las paredes, la posición de un cuadro u otro elemento. Puedes ver un ejemplo de dos vídeos de dos perfiles diferentes en la imagen inferior. Francesc Tarrés, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y consejero delegado de Ugiat Technologies, nos explica que "utilizan escenarios de referencia: baño, espejo, armario, TV, etc., para dar credibilidad al escenario y al perfil". Otro elemento que se repite son los gestos, porque todas realizan exactamente las mismas poses. Tarrés señala que "la repetición del mismo esquema en todos ellos es muy sospechosa" y debe hacernos desconfiar. "Estos elementos coincidentes, como el entorno o la ropa y los complementos, señalan que se han usado las mismas herramientas de IA para generar esos vídeos". Puedes comprobarlo también en las imágenes inferiores. La creadora de contenido deportivo Amanda Risdal denunció en su cuenta de TikTok que algunos perfiles habían "robado sus vídeos" y les habían "superpuesto IA". En el vídeo muestra una comparativa de grabaciones reales de su perfil y publicaciones de avatares de IA que replican su casa y sus movimientos. En VerificaRTVE hemos comprobado que este "robo de contenido" se reproduce en esta red social con el mismo modus operandi: alteración de imágenes de mujeres reales que enseñan sus cambios físicos.

Mujeres jóvenes: las protagonistas de estos perfiles Además de la investigación de forma exhaustiva de estas cinco cuentas, hemos recopilado información de decenas de perfiles generados con IA con características similares y la mayoría son mujeres jóvenes (1, 2, 3, 4 y 5). Cristina Saiz Manceñido, psicóloga especializada en baja autoestima y depresión en la adolescencia, explica que las mujeres han estado "históricamente mucho más sometidas a una valoración social basada en su apariencia". Los cánones de belleza femeninos han sido "especialmente rígidos y cambiantes, lo que genera una presión mayor", y las redes sociales "no han creado esa presión, pero sí la han multiplicado y la han hecho mucho más constante". Si nos fijamos bien en las publicaciones, en la parte que muestra el "antes" de la pérdida de peso, las mujeres también aparecen con acné, aspecto descuidado o muestran signos de sudor, al tiempo que se encuentran en habitaciones desordenadas o sucias. En cambio, en el "después", no hay acné, lucen un pelo cuidado y brillante y el escenario que las rodeaba está perfectamente limpio y ordenado. María Martín-Vivar, doctora en psicología clínica y de la salud y presidenta de la Asociación Española de Psicología del Niño y Adolescente (APSNAE), destaca a VerificaRTVE que "el mensaje que tratan de transmitir es que cambiar la apariencia equivale a arreglar la vida entera. Esto genera un anhelo y una ilusión que en psicología conocemos como control compensatorio". Estos vídeos, como explica la presidenta de APSNAE, "insisten en que es posible, mediante el cambio en el peso corporal, controlar otras dimensiones y áreas de la vida para conseguir un mayor éxito y felicidad", lo que puede "reforzar la idea de que el valor personal depende del aspecto físico".

Dos excepciones: el perfil de una mujer de mediana edad y de un hombre joven Aunque la mayoría de los perfiles y sus avatares son mujeres jóvenes, hemos encontrado dos cuentas distintas: la de una mujer de mediana edad y la de un hombre joven. También han sido generados con inteligencia artificial, y las herramientas lo detectan. Saiz Manceñido señala que la presión por adaptar el cuerpo no desaparece con la edad, simplemente cambia de forma. "En jóvenes puede centrarse en la delgadez o determinadas proporciones corporales, y más adelante se añade la presión por conservar un aspecto joven, evitar el aumento de peso y ocultar los signos del envejecimiento". Resultado de las herramientas de detección de inteligencia artificial VerificaRTVE En el caso de los hombres, el problema también existe, "mientras que en las mujeres predomina la presión hacia la delgadez, en hombres aparece con frecuencia el ideal de un cuerpo muy musculado y definido", nos dice Saiz Manceñido. "El problema es la presión por adaptar el cuerpo a un ideal que se presenta constantemente como el único deseable".