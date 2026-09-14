Amazon suspende sus operaciones con 21 Air tras el accidente que dejó cinco muertos en Miami

Amazon ha decidido suspender sus operaciones con la compañía aérea 21 Air tras el accidente del 6 de septiembre en Miami en el que murieron cinco personas y fueron heridas otras cinco. El Boeing 767, con 32 años de antigüedad, se salió de la pista unos 396 metros, cruzó una carretera y chocó contra dos vehículos en tierra.

"La seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad, ya sea en nuestras propias operaciones o al trabajar con socios. Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a colaborar con la investigación y a analizar las circunstancias del suceso; por ello, hemos decidido suspender nuestras operaciones con 21 Air, la compañía operadora del vuelo 7598. Seguiremos colaborando en la investigación y apoyando a todas las personas afectadas", ha señalado Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en un escueto comunicado.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) informó días antes que los datos recuperados de la grabadora de vuelo del avión de carga de Amazon Prime Air siniestrado en Miami sugieren que los pilotos consideraron abortar el aterrizaje.

La NTSB indica que, 30 segundos antes de finalizar la grabación de datos de vuelo, el tren de aterrizaje de proa y el tren principal derecho tocaron tierra, mientras que el tren principal izquierdo lo hizo 19 segundos antes del final de la grabación. Pocos segundos después, se liberaron los frenos y se aumentó la potencia de los motores a niveles compatibles con una maniobra de frustración de aterrizaje (o "motor y al aire").

Situación del avión de carga con el logotipo de Amazon tras salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami EFE / Alberto Boal