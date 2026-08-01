Mueren trece personas al estrellarse un avión turístico que sobrevolaba las Líneas de Nazca, en Perú
- En la aeronave viajaban once turistas y dos pilotos para visitar los famosos geoglifos
- Las autoridades han podido recuperar cuatro cadáveres y siguen los trabajos en la zona
Trece personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta turística que sobrevolaba Las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según ha informado la policía del país.
La avioneta se estrelló poco después de las 13:00 (18:00 GMT), tras haber despegado del aeródromo de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de Lima.
"Once pasajeros y dos miembros de la tripulación han muerto", ha declarado a la prensa el comandante de policía Jorge Andrade desde el lugar del accidente.
"Dada la magnitud del accidente, no hay ningún superviviente. Hasta la fecha, hemos recuperado cuatro cuerpos", ha añadido el comandante Andrade, sin precisar la identidad de las víctimas.
No ha ofrecido detalles sobre las causas del accidente y ha indicado que la Autoridad de Aviación Civil peruana llevará a cabo la investigación.
En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los restos del aparato aún humeante, según imágenes de corresponsales locales publicadas en Facebook.
Una zona turística que ya ha sido testigo de otras tragedias
Las Líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos (dibujos y trazos gigantescos realizados sobre el suelo) ubicados en el desierto de Nazca, en el departamento de Ica, Perú. Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994 y suelen ser el objeto de turistas, que las visitan desde el aire para poder verlos al completo.
Pisco cuenta con un aeródromo en el que operan docenas de pequeñas aeronaves que transportan a un gran número de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.
En 2022, un accidente aéreo causó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos miembros de la tripulación peruanos murieron al estrellarse otra avioneta.