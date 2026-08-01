Mueren trece personas al estrellarse un avión turístico que sobrevolaba las Líneas de Nazca, en Perú

Trece personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta turística que sobrevolaba Las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según ha informado la policía del país.

La avioneta se estrelló poco después de las 13:00 (18:00 GMT), tras haber despegado del aeródromo de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de Lima.

"Once pasajeros y dos miembros de la tripulación han muerto", ha declarado a la prensa el comandante de policía Jorge Andrade desde el lugar del accidente.

"Dada la magnitud del accidente, no hay ningún superviviente. Hasta la fecha, hemos recuperado cuatro cuerpos", ha añadido el comandante Andrade, sin precisar la identidad de las víctimas.

No ha ofrecido detalles sobre las causas del accidente y ha indicado que la Autoridad de Aviación Civil peruana llevará a cabo la investigación.

En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los restos del aparato aún humeante, según imágenes de corresponsales locales publicadas en Facebook.