Al menos cinco muertos al estrellarse un avión de Amazon que se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Miami

Al menos cinco personas han muerto después de que un avión de carga de Amazon Prime Air se saliera de la pista y se estrellara al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, han informado las autoridades locales.

Además, han resultado heridas cinco personas, tres de las cuales se encuentran en estado crítico.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado que el vuelo 7598 operado por 21 Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade han acudido al lugar del incidente. "Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", ha explicado el Cuerpo de Bomberos.

La aeronave ha quedado inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto de Miami, que ha informado que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.