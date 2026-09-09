Los pilotos pensaron abortar el aterrizaje en el accidente del avión de carga de Amazon que dejó cinco muertos en Miami

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) ha informado este martes que los datos recuperados de la grabadora de vuelo del avión de carga de Amazon Prime Air siniestrado en Miami sugieren que los pilotos consideraron abortar el aterrizaje. El incidente causó la muerte de cinco personas en tierra y dejó otros cinco heridos.

El Boeing 767, con 32 años de antigüedad y operado por la compañía 21 Air (con sede en Miami), se salió de la pista unos 396 metros y chocó contra dos vehículos en tierra el domingo, provocando la muerte de cinco personas y heridas a otras cinco.

Avión de carga de Amazon Prime Air volcado sobre su morro tras salirse de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami EFE/EPA/D.A. VARELA

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, ha declarado que los investigadores entrevistarían a ambos pilotos este miércoles.