Los pilotos pensaron abortar el aterrizaje en el accidente del avión de carga de Amazon que dejó cinco muertos en Miami
- Lo sugiere la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que entrevistará a ambos pilotos este miércoles
- El Boeing 767 se salió de la pista unos 396 metros y chocó contra dos vehículos en tierra
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) ha informado este martes que los datos recuperados de la grabadora de vuelo del avión de carga de Amazon Prime Air siniestrado en Miami sugieren que los pilotos consideraron abortar el aterrizaje. El incidente causó la muerte de cinco personas en tierra y dejó otros cinco heridos.
El Boeing 767, con 32 años de antigüedad y operado por la compañía 21 Air (con sede en Miami), se salió de la pista unos 396 metros y chocó contra dos vehículos en tierra el domingo, provocando la muerte de cinco personas y heridas a otras cinco.
La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, ha declarado que los investigadores entrevistarían a ambos pilotos este miércoles.
¿Qué sucedió los segundos antes del accidente?
La NTSB indica que, 30 segundos antes de finalizar la grabación de datos de vuelo, el tren de aterrizaje de proa y el tren principal derecho tocaron tierra, mientras que el tren principal izquierdo lo hizo 19 segundos antes del final de la grabación.
Pocos segundos después, se liberaron los frenos y se aumentó la potencia de los motores a niveles compatibles con una maniobra de frustración de aterrizaje (o "motor y al aire").
La NTSB añade que no había indicios en los datos registrados de que se hubieran desplegado los aerofrenos o los inversores de empuje.
No es la primera vez que un avión de Amazon Prime Air se ve involucrado en un accidente fatal. En febrero de 2019, el vuelo 3591 de Atlas Air, un Boeing 767-300 de carga que operaba para Amazon Prime Air en la ruta Miami-Houston, entró en un descenso rápido y se estrelló en la bahía de Trinity. Las tres personas a bordo murieron.