Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 de Miami en diciembre: "Es preciso hablar y tomar decisiones"
- "Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa. Importan los resultados", ha dicho el presidente de Ucrania
- Zelenski ha visitado la base aérea canadiense de North Bay, donde ha mantenido un encuentro con pilotos ucranianos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami, Estados Unidos.
En una entrevista concedida en Canadá a la cadena alemana DW, ante la pregunta de si acudiría al encuentro de líderes si Putin fuese invitado, Zelenski ha respondido "por supuesto" y ha añadido que es preciso "reunirse, hablar y tomar decisiones".
El mandatario ucraniano lleva tiempo reclamando un encuentro en persona con Putin, al aducir que ciertas cuestiones, entre ellas la territorial, que mantienen bloqueadas las conversaciones de paz, sólo pueden resolverse a nivel de líderes.
"No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa. Importan los resultados. Eso es todo", ha afirmado Zelenski desde la base aérea canadiense de North Bay, donde ha mantenido un encuentro con pilotos ucranianos que están recibiendo adiestramiento allí.
Zelenski: Kiev se encuentra "en una buena posición" para negociar
Zelenski también se ha referido a la reciente visita a Kiev de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner y ha destacado que fue "una buena señal", a pesar de que no arrojó resultados concretos.
Además, ha asegurado que Ucrania tiene una posición de mayor fortaleza en el campo de batalla, mientras que Rusia está pagando "un gran precio" por los pequeños avances que sigue realizando, por lo que Kiev se encuentra "en una buena posición" para negociar.
El presidente ucraniano también ha reiterado la importancia de recibir de sus aliados munición para sus sistemas antimisiles Patriot para poder hacer frente a los ataques rusos. Rusia produce actualmente unos 140 misiles balísticos al mes y para interceptarlos, en base a los estándares de la OTAN, Ucrania necesitaría 280 proyectiles, ha indicado, lo cual resulta imposible en estos momentos.
"Es un reto tremendo conseguir 100 misiles al mes. Eso es lo que quiero. Quiero tener 100-120 para estos meses difíciles, en especial los meses fríos", ha dicho, emplazando a Estados Unidos y a los países europeos a prestar ayuda en este sentido.