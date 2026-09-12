Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin en la cumbre del G20 de Miami en diciembre: "Es preciso hablar y tomar decisiones"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estaría dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del G20 que se celebrará a mediados de diciembre en Miami, Estados Unidos.

En una entrevista concedida en Canadá a la cadena alemana DW, ante la pregunta de si acudiría al encuentro de líderes si Putin fuese invitado, Zelenski ha respondido "por supuesto" y ha añadido que es preciso "reunirse, hablar y tomar decisiones".

El mandatario ucraniano lleva tiempo reclamando un encuentro en persona con Putin, al aducir que ciertas cuestiones, entre ellas la territorial, que mantienen bloqueadas las conversaciones de paz, sólo pueden resolverse a nivel de líderes.

"No se trata de palabras. Lo que yo le diga o lo que él quiera decirme no importa. Importan los resultados. Eso es todo", ha afirmado Zelenski desde la base aérea canadiense de North Bay, donde ha mantenido un encuentro con pilotos ucranianos que están recibiendo adiestramiento allí.