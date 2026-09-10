El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante el despegue desde Moldavia a Oslo

El avión que transportaba al presidente ucraniano Volodímir Zelenski desde Moldavia a Oslo estuvo a punto de ser impactado por un dron, según ha declarado el primer ministro noruego este miércoles por la noche, una versión de los hechos que Kiev desmintió.

De cara a asistir al funeral del rey Harald de Noruega este miércoles, "su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante el despegue en Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", ha declarado Jonas Gahr Støre a la emisora pública noruega NRK. No ofreció más detalles sobre el incidente. Una fuente de la presidencia ucraniana ofreció una versión diferente a la agencia AFP. "Se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso entró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumania", explica la fuente, que califica de "exagerada" la afirmación de que Zelenski corriera algún riesgo en esta situación.

Zelenski durante el funeral del rey Harald de Noruega ODD ANDERSEN / AFP

Por su parte, el portavoz del gobierno moldavo, Dumitru Ciorici, ha declarado que Moldavia había cerrado su espacio aéreo la tarde del martes 8 de septiembre, poco después de las 16:30 hora local (17:30 hora peninsular española), tras la violación de su espacio aéreo por un dron ruso procedente de Ucrania". "Después de las 17:20, las autoridades confirmaron que el dron se había estrellado y explotado aproximadamente a 160 km del Aeropuerto Internacional de Chisináu.

Posteriormente, se levantaron las restricciones de vuelo y el avión del presidente ucraniano despegó más tarde de lo previsto". Volodímir Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, donde se reunió con Støre, así como con el Ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, para discutir la ayuda militar, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la ayuda civil proporcionada por Noruega a su país.

Moldavia se ve cada vez más afectada por los drones rusos. "Solo en agosto, 17 drones impactaron nuestro territorio. Eso es más que durante todo el año pasado", enfatizó el miércoles el primer ministro moldavo, Vasile Tofan. Estos ataques "ponen cada vez más en peligro la vida de nuestros ciudadanos", subrayó durante una reunión de gabinete transmitida por Facebook, describiendo la situación como "extremadamente preocupante".