El avión de Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante el despegue desde Moldavia a Oslo
- El hecho ha sido afirmado por el primer ministro noruego, aunque desmentido luego por Kiev
- El espacio aéreo moldavo estuvo cerrado por la alerta de un dron ruso procedente de Ucrania
El avión que transportaba al presidente ucraniano Volodímir Zelenski desde Moldavia a Oslo estuvo a punto de ser impactado por un dron, según ha declarado el primer ministro noruego este miércoles por la noche, una versión de los hechos que Kiev desmintió.
De cara a asistir al funeral del rey Harald de Noruega este miércoles, "su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante el despegue en Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", ha declarado Jonas Gahr Støre a la emisora pública noruega NRK. No ofreció más detalles sobre el incidente. Una fuente de la presidencia ucraniana ofreció una versión diferente a la agencia AFP. "Se trató de una alerta en Moldavia, cuando un dron ruso entró en el espacio aéreo de Moldavia y Rumania", explica la fuente, que califica de "exagerada" la afirmación de que Zelenski corriera algún riesgo en esta situación.
Por su parte, el portavoz del gobierno moldavo, Dumitru Ciorici, ha declarado que Moldavia había cerrado su espacio aéreo la tarde del martes 8 de septiembre, poco después de las 16:30 hora local (17:30 hora peninsular española), tras la violación de su espacio aéreo por un dron ruso procedente de Ucrania". "Después de las 17:20, las autoridades confirmaron que el dron se había estrellado y explotado aproximadamente a 160 km del Aeropuerto Internacional de Chisináu.
Posteriormente, se levantaron las restricciones de vuelo y el avión del presidente ucraniano despegó más tarde de lo previsto". Volodímir Zelenski llegó a Oslo el martes por la noche, donde se reunió con Støre, así como con el Ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, para discutir la ayuda militar, incluido el apoyo a la defensa aérea, y la ayuda civil proporcionada por Noruega a su país.
Moldavia se ve cada vez más afectada por los drones rusos. "Solo en agosto, 17 drones impactaron nuestro territorio. Eso es más que durante todo el año pasado", enfatizó el miércoles el primer ministro moldavo, Vasile Tofan. Estos ataques "ponen cada vez más en peligro la vida de nuestros ciudadanos", subrayó durante una reunión de gabinete transmitida por Facebook, describiendo la situación como "extremadamente preocupante".
Al menos dos muertos en un centro comercial en Sumi
Un ataque con drones rusos contra un centro comercial en la ciudad de Sumi, en el norte de Ucrania, ha causado este miércoles la muerte de dos personas y ha herido a otras 20 —cuatro de ellas de gravedad—, han informado el gobernador regional, Oleg Hrihorov, y el propio presidente Zelenski.
Las fotografías y vídeos publicados muestran un edificio gravemente dañado y escombros esparcidos por el suelo. Sumi y la región circundante, situada a lo largo de la frontera con Rusia, han sido objeto de intensos ataques durante largo tiempo, y Moscú ha manifestado su intención de establecer una zona de amortiguamiento en la zona.
El presidente ucraniano también ha señalado que en las últimas horas, "un brutal ataque contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en Kiev mató a una persona e hirió a siete, incluidos dos niños". Además, las tropas rusas llevaron a cabo ataques a gran escala contra Nikolaiev durante la noche y a lo largo de la mañana, con dos muertos y siete heridos.